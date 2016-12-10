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Arrêté
SHB5900WT/00
Des basses profondes, où que vous soyez
Équipés de haut-parleurs puissants, les écouteurs compacts SHB5900 Bluetooth® offrent jusqu'à 6 heures d'autonomie sans fil pour écouter votre musique. La fonction MusicChain permet d'appairer d'autres écouteurs compatibles, pour partager votre musique avec vos amis.
HP 8 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
NFC
Appairez votre casque à n'importe quel appareil Bluetooth® pour écouter de la musique sans fil et profiter d'un son limpide.
Appairez votre smartphone à votre casque via Bluetooth® pour écouter de la musique et passer des appels téléphoniques avec un son limpide, en toute liberté et sans vous encombrer de câbles. Changez de piste et répondez à des appels téléphoniques avec la télécommande simple à utiliser.
Le câble plat anti-nœuds évite que les fils s'emmêlent.
4.1
sur 6
18
Avis
Totoone
10/12/2016
Suisse
Acheteur vérifié
Excellent écouteur Bluetooth
Écouteur polyvalent performant, simple d'utilisation, très compatible avec la plupart des appareils Bluetooth, seul la qualité du son qui est très bonne, reste perfectible.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB5900BK Casque Bluetooth® sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB5900BK Casque Bluetooth® sans fil
FredSav
10/02/2016
France
Léger, son impeccable, bonne autonomie
Adepte du BT avec un ancien modèle à arceau de la même marque, je suis passé à l'intra auriculaire. L'appareil est très léger, le câble semble robuste et le son est très bon (il faut aimer les graves). La connexion BT est impeccable, l'appareil s'appaire en un clin d'oeil (je n'ai pas pu le faire en NFC, pas compris). L'autonomie est d'environ 5-6 jours si on l'utilise 2h par jour environ. Donc excellent.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones
derhegga
17/06/2017
Deutschland
Sehr sauberen Klang sowie Top Akku laufzeit
Kann diese Kopfhörer nur jedem gern empfehlen... Das Geld hat sich echt gelohnt dafür auszugeben
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
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Cet avis a été rédigé pour SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Les résultats réels peuvent varier.