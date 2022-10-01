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Arrêté

Casque

SHE3200BL/00

4.7

| (3) Avis | 100% recommandent ce produit

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Bleu
Bleu
Noire
Noire
Rose
Rose
Vert
Vert
Violet
Violet

Des basses profondes, un son clair

Conçus pour un maintien parfait et un confort optimal, les écouteurs SHE3200 sont dotés de haut-parleurs de 14,2 mm et d'évents de basses, pour des basses profondes et un son clair. Choix de 6 couleurs pétillantes à assortir à votre Apple Watch.

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Conçus pour un maintien confortable, respectant la morphologie de l'oreille

Des basses profondes, un son clair

  • HP 14,2 mm, conception arrière ouverte

  • Écouteur

Haut-parleurs de 14,2 mm, pour des basses profondes et un son clair

Haut-parleurs de 14,2 mm, pour des basses profondes et un son clair

Les haut-parleurs de 14,2 mm dotés d'aimants en néodyme produisent des basses profondes et un son clair.

Les aimants en néodyme améliorent la qualité des basses

Les aimants en néodyme améliorent la qualité des basses

Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les bobines acoustiques plus sensibles, afin d'améliorer le rendu des basses et de garantir une meilleure qualité sonore.

Conçus pour un maintien confortable, respectant la morphologie de l'oreille

Le design respecte la morphologie de l'oreille, pour offrir à tous un maintien sûr et confortable.

Spécificités Techniques

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4.7

sur 6

3

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

01/10/2022

Deutschland

Deutschland

bessere gibt es nicht mehr SCHADE

Super besser geht nicht leider bekommt man diese nict mehr

Avantages

alles gut

Contre

keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHE3200BK Kopfhörer

Date d'utilisation 2020-10-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHE3200BK Kopfhörer

Date d'utilisation 2020-10-01

10/10/2017

Deutschland

Deutschland

Bereits zum zweiten Mal zufrieden

Diese Kopfhörer sind für diesen Preis wirklich unschlagbar: ich habe mir nun bereits das zweite Paar gekauft, weil mich das erste so überzeugt hat. Aber warum? Die Kopfhörer sind in der sehr seltenen Form der "Ear-Buds", das heißt, dass sie nicht dieses Gefühl eines verstopften Ohres verursachen. Nach einer Zeit könnte man sogar glatt vergessen, dass man sie im Ohr hat, so leicht sind sie. Und natürlich der Klang, so unglaublich präzise werden die Höhen und vor allem die tiefen, satten Bässe wiedergegeben, es ist wirklich herrlich. Lange habe ich nach Kophörern wie diesen gesucht und habe sie endlich gefunden. Und sollte sich ein Paar mal verabschieden - bis jetzt hält das erste tapfer seit locker 2 Jahren - würde ich mir ohne zu zögern ein drittes bestellen. Empfehlung an jeden!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHE3200BK Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHE3200BK Kopfhörer

20/12/2020

Deutschland

Deutschland

Relativ guter Sound

Von den wenigen Ohrstöpseln die man sich nicht in den Gehörgang quetschen muss die noch übriggeblieben sind ist dieser einer der noch relativ gut und ausgewogen klingt. LEIDER nicht mehr käuflich :( :( Hatte mir als Ersatz die Philips SHE1350/00 gekauft... das geht überhaupt nicht! Grottiger Frequenzgang. Und nun suche ich ewig weiter nach Ersatz für die SHE3200 :(

Avantages

Muss nicht in den Gehörgang gequetscht werden und Klingt trotzdem gut.

Contre

Nicht mehr kaufbar.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHE3200BK Kopfhörer

Date d'utilisation 2018-12-20

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SHE3200BK Kopfhörer

Date d'utilisation 2018-12-20

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