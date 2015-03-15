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Arrêté
SHE3805BK/00
Basses puissantes
Le SHE3805 compact et coloré ne manque pas de punch avec ses haut-parleurs performants qui reproduisent des basses fortes. Les embouts confortables de forme ovale assurent un maintien ergonomique, tandis que le micro intégré vous permet de basculer facilement entre votre musique et vos appels.
Noire
Le microphone intégré vous permet de basculer facilement entre la musique et les appels téléphoniques, afin de rester connecté.
Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, moyen et grand) pour un maintien personnalisé optimal.
Les haut-parleurs 8,6 mm compacts et performants produisent un son clair pour un plus grand plaisir d'écoute en mouvement.
5.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
RVRoly
15/03/2015
España
Muy buenos!
Si, este producto muy bueno el sonido muy claro para un precio bajo lo mejor el microfono es de muy buena calidad y las gomitas son de un material muy bueno y comodo. Lo unico malo es el diseño del conector en "L" ya que esta hecho de goma y sera lo primero que se arruine deberia de ser de otro material mas resistente
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro
mikemunoz
01/09/2014
España
Te sorprenderá!!!
Lo compré con pocas expectativas pero wow me llenó los oídos con la calidad de sus graves y medios... Nada que envidiarle a marcas caras... Philips es garantía!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro