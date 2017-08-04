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Arrêté
SHL3060PP/00
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Acoustique de type fermée pour une bonne isolation phonique, bloquant le bruit ambiant
Pratique en déplacement, ce casque de style DJ se plie rapidement pour faciliter son transport et son rangement.
4.2
sur 6
12
Avis
92%
recommandent ce produit
cafeTière3
04/08/2017
France
très bien
La qualité et surtout le " Son " Philips, très satisfait du produit, très bien conçu, finition parfaite, un produit bien "pensé ".
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHL3060BK Casque
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHL3060BK Casque
Jack2049
09/05/2018
España
Fantastico
Claridad de sonido. Graves bien definidos sin distorsión. Diseño comodo, facil de ajustar y con un color muy bonito.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHL3060BL Auriculares
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHL3060BL Auriculares
Alex29
03/10/2017
Italia
Cuffie eccellenti!
Cuffie eccellenti!Leggere,comode,resistenti,eleganti!Sono veramente soddisfatto!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHL3060BK Headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHL3060BK Headphones