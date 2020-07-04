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  • BASS+ Vivez-le à fond
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Arrêté

BASS+Casque avec Micro

SHL3175WT/00

4
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit
BASS+ Vivez-le à fond
Le casque circum-aural Philips BASS+ vous permet d'écouter votre musique en retrouvant toute l'intensité des basses. Fin et robuste, il est conçu pour ceux qui sont à la recherche de basses ultra-puissantes et plus percutantes, mais avec un encombrement réduit.
Voir tous les avantages

BASS+ Vivez-le à fond

  • HP 40 mm/conception arrière fermée

  • Circum-aural

  • Coussinets confortables

  • Pliage compact

Haut-parleurs 40 mm en néodyme

Haut-parleurs 40 mm en néodyme

Haut-parleurs 40 mm en néodyme, pour des basses puissantes

Des basses puissantes et percutantes

Des basses puissantes et percutantes

Des basses puissantes pour un plus grand plaisir d'écoute. Ne vous y trompez pas : malgré un design tout en finesse, les évents spécialement conçus et les haut-parleurs au réglage optimal produisent de très basses fréquences pour vous offrir la signature acoustique unique Bass+. Un volume acoustique distinct permet d'obtenir des basses de qualité régulière avec chaque production.

Pliage compact pour un rangement et un transport facilités

Pliage compact pour un rangement et un transport facilités

Le design à pliage compact est optimal pour les déplacements. Vous avez le choix entre un pliage à plat et un pliage compact, afin de transporter et de ranger votre casque en toute simplicité.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

5
3
2
1

04/07/2020

France

France

fait le travail.

Confortable, isole bien du monde extérieur, j'enlève une étoile car on ne peut pas régler le son depuis le casque. Il faut intervenir depuis le PC et ou dans les options des jeux vidéos. Sinon très agréable.

Contre

son incontrôlable depuis le casque.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro

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