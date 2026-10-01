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Arrêté

ActionFitCasque Sport

SHQ1250TBK/00

Foncez

Le casque ultra-léger SHQ1250 est un compagnon idéal pour courir et pour les séances de sport en salle. Robuste, il délivre des basses puissantes en assurant un maintien ergonomique.

Voir tous les avantages

Résiste à la transpiration

Foncez

  • HP 13,6 mm/conception semi-fermée

  • Tour d'oreille

Tour d'oreille apportant stabilité et confort

Le tour d'oreille apporte stabilité et maintien confortable.

Conception acoustique ouverte pour rester vigilant aux sons extérieurs

Ce casque ActionFit ne bloque pas les sons externes, ce qui vous permet de rester conscient de votre environnement et d'assurer votre sécurité, notamment lorsque vous faites du sport en extérieur. Sa conception acoustique ouverte offre un son de qualité sans vous couper du monde extérieur.

Haut-parleurs de 13,6 mm, pour un son puissant

Les haut-parleurs puissants de 13,6 mm donnent du punch à la musique, avec des basses profondes et dynamiques qui vous garderont motivé et vous donneront envie de bouger. Ces haut-parleurs haut de gamme garantissent une excellente qualité sonore qui vous énergisera.

Spécificités Techniques

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