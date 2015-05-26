Hands On: Die Verpackung kommt Philips-typisch schlank daher, mit Hilfe eines Stanley Messer problemlos zu öffnen. Stabil, sicher verpackt, sind die Ohrhörer leicht vom Plastik zu lösen. Der mitgelieferte Schutzbeutel hat einen penetranten Geruch, der mit der Zeit hoffentlich verfliegt. Praktische Aufbewahrungshilfe, aber nicht mehr. Es werden 3 verschiedene Silikonpolster mitgeliefert, sollte somit für jeden Gehörgang die passende Größe mit dabei sein. Aussehen: Die Ohrhörer sind überwiegend weiß, mit schwarz- weißem Finish beim Gehäuse. Das Kabel macht einen stabilen Eindruck, von der Kevlar-Verstärkung ist aber nicht wirklich etwas zu bemerken. Wird sich im Laufe der Zeit und Benützung zeigen, ob das Kabel wirklich hält was es verspricht. Die Kabellänge ist mit gut 1 Meter ausreichend lang und sollte für die meisten Anwendungsbereiche ausreichend sein. Ein Mikrofon und Kabel-Clip sind ebenfalls dabei. Ersteres ist recht praktisch, Anrufe können darüber gesteuert werden, ebenfalls kann mit der integrierten Taste die Musik ein/ausgeschalten werden. Das Telefonieren klappt mit den Philips problemlos, mein Gegenüber hat mich zwar etwas leise, aber deutlich verstanden. Ist auch wahrscheinlich von der Lage des Mikrofons (z.B. unter Kleidung) abhängig. Auf jeden Fall nützlich und brauchbar. Den Kabel-Clip habe ich auch ein paar Mal verwendet, mir persönlich behagt er jedoch nicht ganz, weshalb ich darauf verzichten kann. Für manche Einsatzgebiete (und Vorlieben) ist er aber wahrscheinlich ganz praktisch. Erster Soundcheck: (Am Laptop mit iTunes): Bumm, blecherne Stimmen und Höhen, was ist denn da schief gelaufen. Nach Abschalten meiner voreingestellten Equalizer Einstellungen wurde es besser, die Höhen sind aber trotzdem sehr präsent. Werden diese verstärkt kann es dann schon mal wirklich in den Ohren schmerzen. Die Mitten sind leicht zurückhaltend, Bass ist vorhanden, aber nicht überbetont. Meine Vergleichs (InEar) Ohrhörer Philips SHE 9000 klingen unmittelbar nach dem Hören mit den ActionFit dumpfer, mit deutlich ausgeprägterem Bass und (angenehm) zurückhaltenden Höhen. Die Mitten kommen mehr zur Geltung. Zu beachten ist aber natürlich der Einsatzzweck der Ohrhörer, die ActionFit sind wie der Name schon sagt zum Musikhören in Bewegung ausgelegt, deshalb kommen hier dem Sitz und Handling mehr Bedeutung zu als bei normalen Ohrhörern. Beim Sport wird man sich nicht so viele Gedanken um die Klangqualität machen, hier möchte man primär einen einwandfreien Sitz der Ohrhörer im Ohr haben. Denn was nutzt schon die beste Klang-Qualität, wenn der Ohrhörer gleich nach dem Einsetzen nach ein paar Meter Laufen wieder aus dem Ohr herausfällt. Einsatz beim Sport: Getestet wurden die ActionFit bisher beim Laufen und Radfahren. Bei beiden Sportarten machten diese eine sehr gute Figur, einmal in das Ohr eingesetzt, konnte man diese vergessen und muss sich keine Sorgen machen, sie könnte jeden Augenblick wieder herausfliegen. Das Gewicht der Ohrhörer ist wie in der Beschreibung angebenen recht gering, unterscheidet sich aber nicht fühlbar im Vergleich zu anderen Ohrhörern. Der Sitz ist somit einwandfrei und der Hauptzweck der Ohrhörer wird erfüllt. Leicht gewöhnungsbedürftig ist, dass die InEar Vorrichtung vom Gehäuse etwas schräg weggeht. Möglicherweise sorgt aber auch genau das dafür, dass die Philips gut im Ohr sitzen. Die Klangqualität passt für den Einsatzzweck Sport ganz gut, durch die präsenten Höhen, nimmt man Stimmen gut wahr, auch die fehlenden Mitten fallen beim Sport nicht mehr so stark auf. Bass ist beim Laufen/Radfahren kaum wahrnehmbar, ist aber bei meinen Vergleichs-Ohrhörern nicht anders. Zusammengefasst passt der gebotene Klang für den Einsatzzweck und den Preis der Philips. Beim Sport kommen die meisten Menschen naturgemäß ins Schwitzen, manch einer wird dabei auch von oben nass (Laufen bei Regen soll ja recht angenehm sein). Da wäre es gut, wenn man dabei trotzdem Musik hören kann, ohne sich damit die Ohrhörer gleich wieder zur ruinieren. Die Philips SHQ2305WS sind für solche Fälle gut gerüstet, sie erfüllen die IPX5/7 Norm für Schweiß- und Regenbeständigkeit. Da ich selbst auch öfter bei Regen trainiere, kann ich dies auch recht gut austesten, sollte sich an der Funktionalität der Ohrhörer etwas ändern, gebe ich dies hier bekannt. Dank der InEar Technik, besteht eine sehr gute Dämmung gegenüber Fremdgeräusche, jedoch ist diese (einsatztypisch) nicht ganz stark ausgeprägt, sodass man auch noch etwas von der Umgebung mitbekommt. Wichtig, vor allem wenn man innerstädtisch unterwegs ist! Fazit: Wer zuverlässige Ohrhörer als Begleiter beim Sport sucht, findet mit den Philips ActionFit SHQ2305WS einen strapazierfähigen Partner mit gutem Sitz im Ohr.