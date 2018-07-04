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Arrêté
Lames ComfortCut
Têtes flexibles dans 5 directions
Tondeuse de précision SmartClick
Un rasage confortable sur peau sèche ou humide. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour la protéger des coupures et égratignures.
27 lames auto-affûtées. 56 000 mouvements par minute. Suppression totale des poils, quel que soit leur sens de pousse.
Les têtes flexibles dans 5 directions décrivent 5 mouvements indépendants assurant un excellent contact avec la peau, pour un rasage de près rapide, même sur le cou et la mâchoire.
Récompenses
4.5
sur 6
56
Avis
93%
recommandent ce produit
Bipbip
04/07/2018
Suisse
Très bon produit
Batterie avec bonne autonomie, facile d'utilisation et de nettoyage, très efficace.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 SW5700/07 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
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Teddylourson
18/09/2018
France
Acheteur vérifié
Que la Force du rasage soit avec toi !
Il rase très bien. La tête se nettoie sans difficulté. Le changement de tête est très facile et rapide. Il a une très bonne autonomie.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 SW5700/07 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 SW5700/07 Rasoir électrique 100 % étanche
yves68
23/08/2018
France
pratique et sympa
Rasoir très facile d'utilisation. En particulier le nettoyage. Design sympathique.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 SW5700/07 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 SW5700/07 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.