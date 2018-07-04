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Arrêté

Shaver series 5000Rasoir électrique 100 % étanche

SW5700/07

4.5
| (56) Avis | 93% recommandent ce produit

1 récompense

Rasage net et facile
Obtenez un réel confort, avec un rasage en douceur. Nos lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau, pour un rasage protecteur.
Voir tous les avantages
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n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Maniez la force !

Rasage net et facile

  • Lames ComfortCut

  • Têtes flexibles dans 5 directions

  • Tondeuse de précision SmartClick

Les mouvements souples des contours de têtes arrondis permettent un rasage respectueux de la peau

Les mouvements souples des contours de têtes arrondis permettent un rasage respectueux de la peau

Un rasage confortable sur peau sèche ou humide. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour la protéger des coupures et égratignures.

Les 27 lames rotatives attrapent les poils et les coupent quel que soit leur angle

Les 27 lames rotatives attrapent les poils et les coupent quel que soit leur angle

27 lames auto-affûtées. 56 000 mouvements par minute. Suppression totale des poils, quel que soit leur sens de pousse.

Les têtes s'inclinent dans 5 directions pour un rasage de près et rapide

Les têtes s'inclinent dans 5 directions pour un rasage de près et rapide

Les têtes flexibles dans 5 directions décrivent 5 mouvements indépendants assurant un excellent contact avec la peau, pour un rasage de près rapide, même sur le cou et la mâchoire.

Spécificités Techniques

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4.5

sur 6

56

Avis

93%

recommandent ce produit

3

04/07/2018

Suisse

Suisse

Très bon produit

Batterie avec bonne autonomie, facile d'utilisation et de nettoyage, très efficace.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 SW5700/07 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

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18/09/2018

France

France

Acheteur vérifié

Que la Force du rasage soit avec toi !

Il rase très bien. La tête se nettoie sans difficulté. Le changement de tête est très facile et rapide. Il a une très bonne autonomie.

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23/08/2018

France

France

pratique et sympa

Rasoir très facile d'utilisation. En particulier le nettoyage. Design sympathique.

Oui, je recommande ce produit

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 