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Arrêté

Écouteurs intra-auriculaires avec micro

TAE5008BL/00

Disponible à partir

Blanc
Blanc
Noire
Noire

Des basses qui en imposent.

Offrez des basses puissantes à votre musique. Ces écouteurs intra-auriculaires tiennent confortablement dans l'oreille, tandis que leur télécommande intégrée vous permet de parcourir facilement vos playlists. La solution idéale lorsque vous recevez un appel alors que les basses sont sur le point d'exploser !

Voir tous les avantages

Des basses qui en imposent.

  • Basses puissantes

  • Maintien intra-auriculaire léger

  • télécommande intégrée à 3 boutons

  • Connecteur USB-C

Des basses puissantes. Un son clair, quel que soit le contenu que vous écoutez.

Vous ne vous déplacez pas sans vos morceaux préférés ? Les basses sont amples et profondes grâce à de puissants haut-parleurs de 10 mm. Les écouteurs parfaitement adaptés offrent un grand confort d'écoute.

Le convertisseur DAC intégré améliore la qualité sonore

Faites honneur à vos playlists en les diffusant avec un son fidèle. Ce casque est doté d'un convertisseur numérique-analogique DAC intégré qui améliore la qualité des contenus audio. Profitez de chaque seconde de la musique que vous aimez.

Écoutez confortablement votre musique toute la journée

Grâce au tube acoustique ovale et aux trois tailles d'embouts interchangeables en caoutchouc, l'isolation est parfaite et permet plusieurs heures d'utilisation d'affilée. Profitez d'un confort d'écoute toute la journée.

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