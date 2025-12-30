Termes recherchés
TAH2500BK/10
Confort exceptionnel, son magnifique
Mettez ce casque circum-aural sans fil pour une écoute réellement confortable. Profitez d'un son riche, de basses puissantes et d'une autonomie de 50 heures.Voir tous les avantages
Casque circum-aural sans fil
La réduction du bruit atténue les bruits extérieurs, dont le vent, pour que vous puissiez vous concentrer sur votre musique ou vos appels. Vous voulez mieux entendre ce qui se passe autour de vous ? Appuyez sur le bouton pour activer le mode « Aware ».
Les haut-parleurs de 40 mm produisent un excellent son et la conception circum-aurale assure une bonne isolation phonique passive. Profitez de toute la puissance de vos morceaux préférés.
Faites défiler les playlists avec ce casque sans fil offrant 50 heures d'autonomie. Il se recharge entièrement en seulement 2 heures via une connexion USB-C, et une charge rapide de 15 minutes vous permettra de profiter de votre musique 10 heures de plus.
La connectivité Bluetooth® avancée assure une connexion plus stable pour un streaming fluide, et permet de connecter deux appareils Bluetooth® (iOS ou Android) en même temps. Écoutez votre playlist ou votre podcast préféré sans interruption ni baisse de son gênante.
Votre voix sera perçue clairement pendant vos appels téléphoniques. Un micro dédié capte le son de votre voix tandis qu'un algorithme de réduction du bruit atténue une partie du bruit de fond autour de vous.
Ce casque circum-aural est conçu pour un confort au quotidien. L'arceau rembourré est si léger que vous le sentirez à peine, tandis que les coques douces assurent un maintien parfait. Chaque coque est dotée d'un coussinet en cuir synthétique, pour un toucher doux et agréable, un confort durable et un entretien facile.
Pratique, l'application dédiée vous permet de gérer les appareils connectés ou de désactiver la réduction du bruit. Elle vous permet également d'affiner votre profil sonore.
De la musique aux podcasts, ce casque sans fil optimise les sons que vous aimez ! Les haut-parleurs bénéficiant de la signature sonore de Philips diffusent un son chaleureux et détaillé aux basses riches.
