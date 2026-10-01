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Arrêté

Casque True Wireless

TAT4507WT/00

Restez en rythme...

Ce casque sans fil True Wireless avec haut-parleurs de 10 mm et réduction de bruit active hybride vous permet d'écouter les sons qui vous tiennent à cœur. Design en forme de crosse de hockey, résistance IPX4 aux éclaboussures et à la transpiration et boîtier de charge offrant 24 h d'autonomie.

Voir tous les avantages

Restez en rythme...

  • Réduction de bruit active hybride

  • 2 x 2micros : des conversations claires

  • Boîtier de charge de poche

  • Résistance transpi./éclaboussures IPX4

Réduction de bruit active hybride

Réduction de bruit active hybride

Ce casque bénéficie d'une technologie de réduction de bruit active hybride qui filtre les bruits que vous ne souhaitez pas entendre. Lorsque vous en avez besoin, le mode « aware » vous reconnecte avec le monde extérieur. Le moyen idéal de faire honneur à vos morceaux préférés !

2 x 2micros pour des conversations d'une clarté exceptionnelle

2 x 2micros pour des conversations d'une clarté exceptionnelle

Grâce à son algorithme de réduction du bruit à deux micros, ce casque vous offre des appels d'une clarté exceptionnelle. Les deux micros à filtrage spatial de chaque écouteur réduisent le bruit ambiant, pour des conversations limpides. Communiquez clairement à chaque fois !

Port intra-auriculaire sûr, confortable

Port intra-auriculaire sûr, confortable

Ces écouteurs confortables tiennent parfaitement dans vos conduits auditifs, pour une étanchéité parfaite qui réduit le bruit extérieur. Ne manquez aucune note ni aucun mot ! Profitez d'un confort absolu grâce aux trois tailles d'embouts en silicone doux et interchangeables.

Spécificités Techniques

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