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Arrêté

CENTURYRadio portable

TAV2000FB/00

1.5
| (2) Avis
Le Janet
De la poésie pour les yeux et les oreilles ! Cette radio domestique portable saura vous ravir grâce à son design audacieux et sa qualité sonore riche et chaleureuse. Profitez d'une radio FM d'une grande clarté et écoutez facilement vos playlists en streaming : une prise casque est également disponible pour une écoute privée.
Voir tous les avantages

Le Janet

  • Style classique, son moderne

  • Tuner FM numérique

  • Bluetooth® 5.4

  • Batterie remplaçable par l'utilisateur

Un look rétro pour un son résolument moderne

Un look rétro pour un son résolument moderne

Laissez-vous séduire par un style classique et un son chaleureux. Cette radio portable rappelle le format arrondi et le bouton de volume tactile des radios des années 50. Profitez d'un son chaleureux et étonnamment puissant grâce à son haut-parleur large bande de 2,5". Une combinaison parfaite entre héritage et innovation.

Tuner numérique FM avec jusqu'à 20 stations préréglées

Tuner numérique FM avec jusqu'à 20 stations préréglées

Musique, actualités, théâtre ou sports ? Quoi que vous aimiez écouter, cette radio FM vous offre une réception d'une clarté exceptionnelle grâce à son antenne télescopique. La syntonisation numérique facilite la recherche des stations. Vous pouvez également mémoriser 20 stations et attribuer vos deux préférées aux boutons d'accès rapide 1 et 2 situés à l'avant de la radio.

Bluetooth® 5.4 pour une connexion stable à plus longue portée

Bluetooth® 5.4 pour une connexion stable à plus longue portée

Cette radio d'apparence classique est ultra-polyvalente. La connectivité Bluetooth® 5.4 vous permet de diffuser des podcasts, des playlists et bien plus encore depuis votre smartphone ou tablette sur la radio. Vous profiterez d'une connexion stable avec un son de haute qualité, même si votre playlist est diffusée depuis le téléphone que vous avez laissé dans l'autre pièce.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

1.5

sur 6

2

Avis

5
4
3

06/01/2026

Suomi

Suomi

Acheteur vérifié

Melko lelu

Ylihintanen keräilykappele jonka joka kuuluu hyvin mutta ääni aaltoilee bluetooth tilassa. antenni heikko poikkinapsahtava.

Cet avis a été rédigé pour Retro TAV2000FB Kannettava radio

Cet avis a été rédigé pour Retro TAV2000FB Kannettava radio

12/11/2025

France

France

Son du reveil beacoup trop fort et non reglable

En mode reveil, le son de la radio ou du buzzer monte progressivement jusqu'au maximum du volume. C est beaucoup trop fort. Cela reveille toute la maison. Le volume ne se règle pas malheureusement. Le reveil est donc inutilisable. Impossible de baisser le son ensuite il faut eteindre le reveil pour que cela s'arrete.

Cet avis a été rédigé pour Retro TAV2000FB Radio portable

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