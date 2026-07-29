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L'Airfryer Philips ne fonctionne pas ou ne s'allume pas.

Si l'Airfryer Philips ne s'allume pas du tout ou s'il s'allume mais ne fonctionne pas ou ne chauffe pas, lisez l'article ci-dessous pour connaître les causes et solutions possibles.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : NA332/09 , NA555/09 , HD9876/91 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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