Assistance Philips Je ressens une douleur ou de l'inconfort lorsque je tire mon lait

Bien qu'une sensibilité puisse être normale au début, l'utilisation du tire-lait ne doit pas être douloureuse. La douleur ou l'inconfort à l'utilisation sont souvent dus à un coussinet/anneau inadapté, à une taille de téterelle ou d'insert incorrecte, à un mauvais positionnement du tire-lait, à des réglages d'aspiration ou à des pièces usées du tire-lait.

Lorsque vous tirez votre lait, vous devez éprouver une sensation de traction en rythme. Vous ne devriez pas éprouver de sensation vive, de brûlure, de pincement ou de douleur.

La douleur et le stress peuvent interférer avec votre réflexe d'éjection, ce qui peut ralentir l'écoulement du lait. Une utilisation confortable du tire-lait favorise le débit de lait ainsi que votre expérience globale.

Si vous éprouvez une douleur aiguë ou constatez des saignements, une plaie ou des signes d'infection, cessez d'utiliser le tire-lait et consultez votre médecin.

Étape 1 : vérifiez la puissance d'aspiration L'utilisation d'une puissance d'aspiration trop élevée peut provoquer de l'inconfort ainsi que des douleurs au niveau du mamelon et lors de l'utilisation du tire-lait. Tirez votre lait confortablement et efficacement en réglant votre tire-lait à la puissance d'aspiration maximale confortable pour vous. Pour connaître votre puissance d'aspiration maximale confortable, réglez l'aspiration du bloc moteur jusqu'à atteindre le niveau le plus élevé que vous pouvez supporter sans douleur, puis réduisez-le d'un ou deux niveaux. Votre puissance d'aspiration maximale confortable varie selon la séance de tirage et le moment de la journée (en particulier entre le jour et la nuit). N'hésitez donc pas à ajuster vos réglages si vous ressentez une douleur ou une gêne. Si l'utilisation du tire-lait devient douloureuse, réduisez immédiatement la puissance d'aspiration. Étape 2 : vérifiez le positionnement du tire-lait Un positionnement incorrect peut provoquer de l'inconfort, des douleurs et une diminution du débit de lait. Vérifiez que : Votre mamelon est centré dans le coussinet/l'anneau ou la téterelle

Le coussinet/l'anneau ou la téterelle repose confortablement contre le sein

Le tire-lait est monté correctement

Toutes les pièces du tire-lait sont correctement fixées les unes aux autres Si vous utilisez notre tire-lait mains libres ou entièrement portable, assurez-vous que les flacons de recueil sont correctement positionnés dans votre soutien-gorge avant de commencer à tirer votre lait. Étape 3 : vérifiez l'adhérence du tire-lait Un mauvais positionnement est l'une des causes les plus courantes de douleur lorsque vous tirez votre lait. Vérifiez que : Votre mamelon bouge facilement pendant l'utilisation

Les composants du tire-lait s'adaptent confortablement

Rien ne frotte, ne pince, ne provoque de rougeurs ou ne fait pâlir votre mamelon après utilisation

L'ensemble des coussinets/anneaux, téterelles ou inserts sont à la taille qui vous convient Pour les tire-laits mains libres portables Philips Avent Natural Care et les tire-laits électriques mains libres Philips Avent uniquement La taille de votre mamelon peut changer au fil du temps. Si vous éprouvez de l'inconfort à utiliser votre tire-lait alors qu'il était bien réglé auparavant, pensez à réévaluer la taille de votre téterelle ou de votre insert. Si votre téterelle ou votre insert n'est pas à la bonne taille, essayez de changer de taille. Pour le tire-lait électrique mains libres portable Philips Avent Natural Care , consultez notre article de la FAQ « Comment choisir la bonne taille de téterelle/d'insert pour mon tire-lait mains libres portable ? » Pour le tire-lait électrique mains libres Philips Avent , consultez notre article de la FAQ « Comment choisir la bonne taille de téterelle ou d'insert ? » Étape 4 : vérifiez les pièces de votre tire-lait Des pièces de tire-lait usées ou endommagées peuvent affecter le confort et les performances lors de l'utilisation.

Inspectez la membrane en silicone et les autres pièces du tire-lait pour repérer les problèmes éventuels suivants : Déchirements

Fissures

Trous

Signes d'usure ou de détérioration

Si des pièces sont endommagées, cessez de les utiliser et remplacez-les avant de réutiliser votre tire-lait. Étape 5 : préparez-vous pour tirer confortablement votre lait Si vous êtes à l'aise et détendue, vous pourrez tirer votre lait plus facilement et gagner en confort. Avant de tirer votre lait : Asseyez-vous confortablement

Regardez votre bébé, pensez à lui ou gardez une photo à proximité pour favoriser l'écoulement du lait

Si possible, tirez votre lait dans un environnement calme

Appliquez une serviette chaude sur votre poitrine

Massez-vous délicatement le sein avant de tirer votre lait

Allez au bout du mode de stimulation du tire-lait avant de passer en mode expression Étape 6 : prenez soin des mamelons douloureux Si vos mamelons sont sensibles après l'utilisation du tire-lait : Laissez-les sécher entre les séances

Pensez à utiliser une crème adaptée si votre médecin vous le recommande

Utilisez des coussinets ou des coquilles d'allaitement si nécessaire pour réduire les frottements Écoutez toujours votre corps. Si la douleur persiste, s'aggrave ou se produit à chaque séance, cessez d'utiliser le tire-lait et consultez votre médecin. Vous éprouvez toujours de l'inconfort ? Si vous continuez à ressentir une douleur ou une gêne après avoir suivi les étapes ci-dessus : Consultez le mode d'emploi de votre tire-lait

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Consultez votre médecin ou une consultante en lactation