Philips ist ein globales Unternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden (Amsterdam), dessen Anfänge zurück ins Jahr 1891 gehen. Im Jahr 1923 gründete Philips in der Schweiz die erste Gesellschaft für den Verkauf von Glühlampen und Radios. Heute beschäftigt Philips 250 Mitarbeitende im Bereich der Gesundheitstechnologie am Hauptstandort in Zürich und an zwei weiteren Standorten in Zofingen und Gland.

Heute ist Philips ein weltweit führender Anbieter von medizintechnischen Lösungen und Dienstleistungen für den klinischen und häuslichen Bedarf. Um den Zukunftstrends im Gesundheitsmarkt Rechnung zu tragen, orientieren wir uns hinsichtlich unserer Unternehmensstrategie an den geänderten Bedürfnissen der Konsumenten, Kunden und Patienten. Die Basis dafür bildet das so genannte Health Continuum. Dieser integrale Versorgungsansatz begleitet Menschen entlang fünf Phasen: von einem gesunden Leben und Prävention über die Diagnose und Behandlung hin zum Leben zu Hause. Unser Ziel ist es, die Gesundheit der Menschen mit entsprechenden Produkten und Lösungen in jeder dieser Phasen zu verbessern.



Dabei können die unterschiedlichen Produkte und Lösungen über die cloud-basierte HealthSuite-Digital-Plattform (HSDP) vernetzt werden. Philips leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung im Gesundheitswesen, eines der zentralen Zukunftsthemen. Weitere InformationenWeniger lesen