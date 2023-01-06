Wenn Sie wissen möchten, wie sicher die Anwendung einer Scherfolie auf Ihrem Körper ist, finden Sie nachfolgend Informationen.



Alle Philips Produkte mit einer Scherfolie sind hautfreundlich. Philips ist keine dermatologische Autorität und kann keine Haut-, Haar- oder Nagelberatung zu Einzelfällen geben.



Bevor Sie ein Philips Produkt mit einer Scherfolie verwenden, empfiehlt es sich, das Gerät einer Sichtprüfung zu unterziehen, um sicherzustellen, dass die Scherfolie noch intakt ist. Um den Verschleiß der Folie zu minimieren, bewahren Sie das Produkt sicher auf und schützen Sie die Folie vor äußerer Belastung oder Stößen, indem Sie eine Kappe oder einen Kamm anbringen. Ersetzen Sie die Scherfolie sofort, wenn sie beschädigt ist. Die Scherfolien sind über unseren Online-Shop oder Ihren lokalen Kundendienst erhältlich.



Mit der Scherfolie können Sie Körperbehaarung unterhalb des Halses trimmen und rasieren, zum Beispiel in den Achselhöhlen, an den Armen, Beinen und in der Bikinizone bzw. im Schambereich (mit einem Kammaufsatz). Wenn Sie den Scherkopf oder den Trimmer im Intimbereich (außen und innen an den äußeren Schamlippen) verwenden, setzen Sie den Kammaufsatz auf den Scherkopf. Wir empfehlen nicht, es im Gesicht oder am Kopf zu verwenden, weil Sie nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen würden und es zu Hautschäden kommen kann.



Einige Produkte enthalten zusätzlichen Aufsätze für empfindliche Bereiche, wie den Schambereich. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung. Alternativ können Sie uns auch kontaktieren.



Wenn Sie weiterhin unsicher sind, ob Sie die Philips Geräte mit einer Scherfolie bei sich anwenden können, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder an medizinisches Fachpersonal, um zu prüfen, ob Ihre Haut für diese Art von Haarentfernung geeignet ist.

