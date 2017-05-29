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Eingestellt
TriActive-Düse
Die 3 l Staubkammer maximiert das Potenzial des S-Bag Classic-Staubbeutels und sichert so eine lang anhaltende Leistung.
Das leichte Teleskoprohr des Staubsaugers aus Aluminium ist bequem in der Anwendung und lässt sich durch sein zweiteiliges Design auf die gewünschte Länge einstellen.
Der ergonomisch geformte Griff ist bequem in der Anwendung, und dank seiner extra langen Form lassen sich auch schwer erreichbare Stellen mühelos reinigen.
4.2
von 5
53
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Cadente
29/05/2017
Suisse
Sehr Gut
Ich bin sehr zufrieden entspricht meine Vorstellung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife FC8322/19 Staubsauger mit Beutel verfasst
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Pfau
23/12/2014
Deutschland
Staubsauger Philips Power Life FC8322/09
Ein sehr guter Staubsauger in der Leistungsklasse von 750 Watt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife FC8322/09 Staubsauger mit Beutel verfasst
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monikahamburg
10/09/2015
Österreich
Verifizierter Käufer
gut
gut, ruhig, gut Sie arbeiten und keine Einwände haben
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife FC8322/09 Staubsauger mit Beutel verfasst
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