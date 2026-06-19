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  • Volle Leistung. Einfache Bedienung
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Eingestellt

Performer CompactStaubsauger mit Beutel

FC8373/09

1 Auszeichnung

Volle Leistung. Einfache Bedienung
Der neue Philips Performer Compact Staubsauger bietet eine hervorragende Reinigungsleistung bei minimalem Aufwand. Mit der AirflowMax Technologie bleibt die Saugleistung länger erhalten. Die TriActive Düse entfernt effizient Staub auf allen Böden.
Alle Vorteile anzeigen

Kompakt und gleichzeitig leistungsstark dank AirflowMax Technologie

Volle Leistung. Einfache Bedienung

  • 99,9 % Staubaufnahme

  • 900 W

  • Allergiefilter

Revolutionäre AirflowMax Technologie für starke Saugleistung

Revolutionäre AirflowMax Technologie für starke Saugleistung

Dank der einzigartigen AirflowMax Technologie bleibt die Saugleistung länger stark*, sodass der Beutel bis zum Ende verwendet werden kann. Die Technologie basiert auf der Optimierung der wichtigsten drei Elemente: 1) das einzigartige Lamellenprofil in der Staubkammer erhöht den Luftstrom im Staubbeutel und sorgt für die Verwendung der gesamten Beutel-Oberfläche, 2) die speziell entwickelte Kapazität der Staubkammer, durch die sich der Staubbeutel voll und gleichmäßig entfalten kann, 3) die qualitativ hochwertige, nicht-verstopfende Faserstruktur im Staubbeutel, die Staub absorbiert, ohne die Poren zu verstopfen und die Saugkraft zu verringern.

Die TriActive Düse führt drei Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang aus

Die TriActive Düse führt drei Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang aus

Die TriActive Düse führt drei Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang aus: 1) Sie raut mit der speziell entworfenen Unterseite den Teppich schonend auf, um tiefliegenden Staub aufzunehmen. 2) Sie nimmt große Teile über ihre größere Öffnung an der Vorderseite auf. 3) Sie nimmt Staub und Schmutz längsseits von Möbeln und Wänden über ihre zwei Luftkanäle auf der rechten und linken Seite auf.

Integriertes Zubehör für ultimativen Komfort

Integriertes Zubehör für ultimativen Komfort

Der Staubsauger wurde mit integriertem Zubehör ausgestattet, damit du beim Reinigen keine zusätzlichen Teile mittragen musst. Die Fugendüse ist am Staubbehälter angebracht, sodass du jederzeit mühelos darauf zurückgreifen kannst.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. 99,9 % Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC 62885-2).