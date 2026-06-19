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  • Performances optimales. Facile à utiliser.
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Arrêté

Performer CompactAspirateur avec sac

FC8373/09

1 récompense

Performances optimales. Facile à utiliser.
Le nouvel aspirateur Philips Performer Compact offre d'excellentes performances pour un minimum d'efforts. La technologie AirflowMax maintient une puissance d'aspiration élevée plus longtemps. La brosse TriActive élimine la poussière efficacement sur tous les sols.
Voir tous les avantages

Compact et puissant grâce à la technologie AirflowMax

Performances optimales. Facile à utiliser.

  • Aspiration de la poussière à 99,9 %

  • 900 W

  • Filtre anti-allergènes

Technologie révolutionnaire AirflowMax pour une aspiration très puissante

Technologie révolutionnaire AirflowMax pour une aspiration très puissante

La technologie unique AirflowMax maintient une puissance d'aspiration élevée plus longtemps pour vous permettre d'utiliser le sac jusqu'au bout. La technologie repose sur l'optimisation de trois éléments clés : 1) Rainures à l'intérieur du compartiment à poussière permettant de maximiser le flux d'air autour du sac et d'utiliser l'intégralité de la surface de ce dernier. 2) Volume du compartiment à poussière spécialement conçu pour permettre au sac de se déplier uniformément. 3) Les structures en fibres de haute qualité anti-encrassement dans le sac absorbent la poussière sans qu'elle ne bouche les pores, évitant ainsi une réduction de la puissance d'aspiration.

La brosse TriActive réalise 3 actions de nettoyage à la fois

La brosse TriActive réalise 3 actions de nettoyage à la fois

La brosse TriActive réalise 3 actions de nettoyage à la fois : 1) Elle écarte les fibres du tapis avec sa semelle spécialement conçue pour aspirer la poussière en profondeur. 2) Elle aspire les grosses particules grâce à sa grande ouverture à l'avant. 3) Elle balaie la poussière et les saletés le long des meubles et des murs avec ses deux brosses latérales.

Accessoires intégrés très pratiques

Accessoires intégrés très pratiques

L'aspirateur est conçu avec des accessoires intégrés, ce qui vous évite de devoir transporter des accessoires supplémentaires pendant que vous faites le ménage. Le suceur plat se trouve sur le traîneau, toujours à portée de main.

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  1. Poussière éliminée à 99,9 % sur les sols durs avec fentes (IEC 62885-2).