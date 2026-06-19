Technologie révolutionnaire AirflowMax pour une aspiration très puissante

La technologie unique AirflowMax maintient une puissance d'aspiration élevée plus longtemps pour vous permettre d'utiliser le sac jusqu'au bout. La technologie repose sur l'optimisation de trois éléments clés : 1) Rainures à l'intérieur du compartiment à poussière permettant de maximiser le flux d'air autour du sac et d'utiliser l'intégralité de la surface de ce dernier. 2) Volume du compartiment à poussière spécialement conçu pour permettre au sac de se déplier uniformément. 3) Les structures en fibres de haute qualité anti-encrassement dans le sac absorbent la poussière sans qu'elle ne bouche les pores, évitant ainsi une réduction de la puissance d'aspiration.