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Performer Compact Staubsauger mit Beutel
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Ist das Zubehör meines Philips Staubsaugers mit anderen Modellen kompatibel?
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Mein Philips Staubsauger zeigt einen vollen Beutel an, obwohl der Beutel nicht voll ist
Ich kann die Abdeckung meines Philips Performer Compact nicht schließen
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