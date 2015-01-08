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Eingestellt

PowerLifeStaubsauger mit Beutel

FC8452/01

4.2
| (38) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.
Leistung zählt
Tolle Reinigungsergebnisse auf allen Böden mit dem Philips PowerLife Staubsauger FC8452/01 dank seines 2000-Watt-Motors.
Alle Vorteile anzeigen

2000 Watt-Motor für hervorragende Reinigungsergebnisse

Leistung zählt

  • 2000 W

  • 350 W Saugleistung

2.000-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 350 Watt

2.000-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 350 Watt

Dieser leistungsfähige 2.000-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 350 Watt gewährleistet hervorragende Ergebnisse.

3 Liter S-Bag für eine lang anhaltende Reinigungsleistung

3 Liter S-Bag für eine lang anhaltende Reinigungsleistung

Diese große Kapazität des Philips Staubbeutels ermöglicht eine optimale Nutzung des Staubsaugers und führt dazu, dass Sie die Staubbeutel weniger oft wechseln müssen.

Sie erreichen dank des extra langen ergonomischen Griffs alle Ecken.

Sie erreichen dank des extra langen ergonomischen Griffs alle Ecken.

Der ergonomisch geformte Griff ist bequem in der Anwendung, und dank seiner extra langen Form lassen sich auch schwer erreichbare Stellen mühelos reinigen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.2

von 5

38

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

1

08/01/2015

Deutschland

Deutschland

Gut auch für ältere Menschen

Der Sauger ist leicht zu führen und hat eine sehr gute Saugleistung.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerLife FC8452/01 Staubsauger mit Beutel verfasst

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27/04/2014

Deutschland

Deutschland

Kleiner Staubsauger mit großer Saugleistung

Wir waren auf der Suche, nach einem neuen Staubsauger, der viel Saugkraft mit sich bringt. Ich weiss gar nicht, wie viele Sauger wir ausprobiert haben, MIT und auch OHNE Staubbeutel. Keiner hatte so eine enorme Saugkraft wie dieser von Philips. Zubehör wie 2 Düsen und ein erster Staubbeutel sind auch dabei. Toll ist auch, das man die Saugstärke selber einstellen kann, das können heutzutage leider nicht mehr alle Staubsauger.Selbst auf kleinster Stufe saugt er richtig super. Das Stromkabel ist schön lang und zieht sich auf Knopfdruck komplett und schnell wieder ein. Also ich kann den Turbosauger nur weiterempfehlen.

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07/04/2014

Deutschland

Deutschland

Super

Der Staubsauger ist sehr stark und handlich. Ich würde ihn jedem empfehlen.

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