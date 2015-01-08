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Eingestellt
2000 W
350 W Saugleistung
Dieser leistungsfähige 2.000-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 350 Watt gewährleistet hervorragende Ergebnisse.
Diese große Kapazität des Philips Staubbeutels ermöglicht eine optimale Nutzung des Staubsaugers und führt dazu, dass Sie die Staubbeutel weniger oft wechseln müssen.
Der ergonomisch geformte Griff ist bequem in der Anwendung, und dank seiner extra langen Form lassen sich auch schwer erreichbare Stellen mühelos reinigen.
4.2
von 5
38
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Claudio9
08/01/2015
Deutschland
Gut auch für ältere Menschen
Der Sauger ist leicht zu führen und hat eine sehr gute Saugleistung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife FC8452/01 Staubsauger mit Beutel verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Burningheart143
27/04/2014
Deutschland
Kleiner Staubsauger mit großer Saugleistung
Wir waren auf der Suche, nach einem neuen Staubsauger, der viel Saugkraft mit sich bringt. Ich weiss gar nicht, wie viele Sauger wir ausprobiert haben, MIT und auch OHNE Staubbeutel. Keiner hatte so eine enorme Saugkraft wie dieser von Philips. Zubehör wie 2 Düsen und ein erster Staubbeutel sind auch dabei. Toll ist auch, das man die Saugstärke selber einstellen kann, das können heutzutage leider nicht mehr alle Staubsauger.Selbst auf kleinster Stufe saugt er richtig super. Das Stromkabel ist schön lang und zieht sich auf Knopfdruck komplett und schnell wieder ein. Also ich kann den Turbosauger nur weiterempfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife FC8452/01 Staubsauger mit Beutel verfasst
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Twin
07/04/2014
Deutschland
Super
Der Staubsauger ist sehr stark und handlich. Ich würde ihn jedem empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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