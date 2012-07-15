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Arrêté

PowerLifeAspirateur avec sac

FC8452/01

4.2
| (38) Avis | 92% recommandent ce produit
Puissance garantie
Un nettoyage irréprochable sur tous les sols grâce à l'aspirateur Philips PowerLife FC8452/01 et à son moteur de 2 000 watts.
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Moteur de 2 000 watts pour un nettoyage irréprochable

Puissance garantie

  • 2 000 W

  • Puissance d'aspiration de 350 W

Moteur de 2 000 W pour une puissance d'aspiration maximale de 350 W

Moteur de 2 000 W pour une puissance d'aspiration maximale de 350 W

Le moteur performant de 2 000 W génère une puissance d'aspiration maximale de 350 W, pour un nettoyage parfait.

Sac S-bag de 3 litres pour des performances longue durée

Sac S-bag de 3 litres pour des performances longue durée

Le sac pour aspirateur Philips a une grande capacité, ce qui permet de l'utiliser de manière optimale et de le remplacer moins fréquemment.

Nettoyez dans les moindres recoins grâce au manche ergonomique extra-long

Nettoyez dans les moindres recoins grâce au manche ergonomique extra-long

Le manche ergonomique est très pratique. Son design allongé vous permet d'atteindre tous les recoins et de nettoyer même les zones habituellement difficiles d'accès.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.2

sur 6

38

Avis

92%

recommandent ce produit

1

15/07/2012

Suisse

Suisse

Léger et très maniable, nettoie bien.

seul petit hic, le dérouleur de câble est très dur, et je dois mettre le pied sur l'aspirateur pour le dérouler.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Aspirateur avec sac PowerLife FC8452/11

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Aspirateur avec sac PowerLife FC8452/11

08/01/2015

Deutschland

Deutschland

Gut auch für ältere Menschen

Der Sauger ist leicht zu führen und hat eine sehr gute Saugleistung.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerLife FC8452/01 Staubsauger mit Beutel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerLife FC8452/01 Staubsauger mit Beutel

27/04/2014

Deutschland

Deutschland

Kleiner Staubsauger mit großer Saugleistung

Wir waren auf der Suche, nach einem neuen Staubsauger, der viel Saugkraft mit sich bringt. Ich weiss gar nicht, wie viele Sauger wir ausprobiert haben, MIT und auch OHNE Staubbeutel. Keiner hatte so eine enorme Saugkraft wie dieser von Philips. Zubehör wie 2 Düsen und ein erster Staubbeutel sind auch dabei. Toll ist auch, das man die Saugstärke selber einstellen kann, das können heutzutage leider nicht mehr alle Staubsauger.Selbst auf kleinster Stufe saugt er richtig super. Das Stromkabel ist schön lang und zieht sich auf Knopfdruck komplett und schnell wieder ein. Also ich kann den Turbosauger nur weiterempfehlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerLife FC8452/01 Staubsauger mit Beutel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerLife FC8452/01 Staubsauger mit Beutel

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