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Arrêté
2 000 W
Puissance d'aspiration de 350 W
Le moteur performant de 2 000 W génère une puissance d'aspiration maximale de 350 W, pour un nettoyage parfait.
Le sac pour aspirateur Philips a une grande capacité, ce qui permet de l'utiliser de manière optimale et de le remplacer moins fréquemment.
Le manche ergonomique est très pratique. Son design allongé vous permet d'atteindre tous les recoins et de nettoyer même les zones habituellement difficiles d'accès.
4.2
sur 6
38
Avis
92%
recommandent ce produit
minouchon11
15/07/2012
Suisse
Léger et très maniable, nettoie bien.
seul petit hic, le dérouleur de câble est très dur, et je dois mettre le pied sur l'aspirateur pour le dérouler.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Aspirateur avec sac PowerLife FC8452/11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Aspirateur avec sac PowerLife FC8452/11
Claudio9
08/01/2015
Deutschland
Gut auch für ältere Menschen
Der Sauger ist leicht zu führen und hat eine sehr gute Saugleistung.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerLife FC8452/01 Staubsauger mit Beutel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerLife FC8452/01 Staubsauger mit Beutel
Burningheart143
27/04/2014
Deutschland
Kleiner Staubsauger mit großer Saugleistung
Wir waren auf der Suche, nach einem neuen Staubsauger, der viel Saugkraft mit sich bringt. Ich weiss gar nicht, wie viele Sauger wir ausprobiert haben, MIT und auch OHNE Staubbeutel. Keiner hatte so eine enorme Saugkraft wie dieser von Philips. Zubehör wie 2 Düsen und ein erster Staubbeutel sind auch dabei. Toll ist auch, das man die Saugstärke selber einstellen kann, das können heutzutage leider nicht mehr alle Staubsauger.Selbst auf kleinster Stufe saugt er richtig super. Das Stromkabel ist schön lang und zieht sich auf Knopfdruck komplett und schnell wieder ein. Also ich kann den Turbosauger nur weiterempfehlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerLife FC8452/01 Staubsauger mit Beutel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerLife FC8452/01 Staubsauger mit Beutel