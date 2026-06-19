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Eingestellt
FC8453/91
1500 W
TriActive-Düse
Diese große Kapazität des Philips Staubbeutels ermöglicht eine optimale Nutzung des Staubsaugers und führt dazu, dass Sie die Staubbeutel weniger oft wechseln müssen.
Das leichte Teleskoprohr des Staubsaugers aus Aluminium ist bequem in der Anwendung und lässt sich durch sein zweiteiliges Design auf die gewünschte Länge einstellen.
Der ergonomisch geformte Griff ist bequem in der Anwendung, und dank seiner extra langen Form lassen sich auch schwer erreichbare Stellen mühelos reinigen.
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