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PowerLifeStaubsauger mit Beutel

FC8453/91

Volle Leistung
Tolle Reinigungsergebnisse auf allen Böden mit dem Philips PowerLife Staubsauger dank seiner einzigartigen TriActive-Düse.
Alle Vorteile anzeigen

Weniger Energieverbrauch

Volle Leistung

  • 1500 W

  • TriActive-Düse

3 Liter S-Bag für eine lang anhaltende Reinigungsleistung

3 Liter S-Bag für eine lang anhaltende Reinigungsleistung

Diese große Kapazität des Philips Staubbeutels ermöglicht eine optimale Nutzung des Staubsaugers und führt dazu, dass Sie die Staubbeutel weniger oft wechseln müssen.

Komfortable Reinigung dank des leichten Aluminiumrohrs

Komfortable Reinigung dank des leichten Aluminiumrohrs

Das leichte Teleskoprohr des Staubsaugers aus Aluminium ist bequem in der Anwendung und lässt sich durch sein zweiteiliges Design auf die gewünschte Länge einstellen.

Sie erreichen dank des extra langen ergonomischen Griffs alle Ecken.

Sie erreichen dank des extra langen ergonomischen Griffs alle Ecken.

Der ergonomisch geformte Griff ist bequem in der Anwendung, und dank seiner extra langen Form lassen sich auch schwer erreichbare Stellen mühelos reinigen.

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