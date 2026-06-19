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Eingestellt
FC8457/91
TriActive-Düse
Dieses Produkt erreicht die höchste Klasse bei der Reinigungsleistung auf Hartböden: 100 % Staub werden aufgenommen!
Die 3 l Staubkammer maximiert das Potenzial des S-Bag Classic-Staubbeutels und sichert so eine lang anhaltende Leistung.
Das leichte Teleskoprohr des Staubsaugers aus Aluminium ist bequem in der Anwendung und lässt sich durch sein zweiteiliges Design auf die gewünschte Länge einstellen.
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