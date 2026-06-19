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PowerLifeStaubsauger mit Beutel

FC8457/91

1 Auszeichnung

Volle Leistung
Der neue Philips PowerLife bietet eine umfassende Reinigungsleistung dank der einzigartigen TriActive-Düse, die speziell für eine effiziente Staubentfernung entwickelt wurde.
Alle Vorteile anzeigen

Weniger Energieverbrauch

Volle Leistung

  • TriActive-Düse

Leistung der Klasse A auf Hartböden

Leistung der Klasse A auf Hartböden

Dieses Produkt erreicht die höchste Klasse bei der Reinigungsleistung auf Hartböden: 100 % Staub werden aufgenommen!

3 l Staubkammer und S-Bag für eine lang anhaltende Leistung

3 l Staubkammer und S-Bag für eine lang anhaltende Leistung

Die 3 l Staubkammer maximiert das Potenzial des S-Bag Classic-Staubbeutels und sichert so eine lang anhaltende Leistung.

Komfortable Reinigung dank des leichten Aluminiumrohrs

Komfortable Reinigung dank des leichten Aluminiumrohrs

Das leichte Teleskoprohr des Staubsaugers aus Aluminium ist bequem in der Anwendung und lässt sich durch sein zweiteiliges Design auf die gewünschte Länge einstellen.

Technische Daten

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