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Arrêté
FC8457/91
Brosse TriActive
Ce produit permet un nettoyage exceptionnel des sols durs. Toute la poussière est éliminée !
Le compartiment à poussière de 3 l permet d'optimiser les capacités du sac S-bag Classique, pour des performances prolongées.
Ce tube en aluminium pour aspirateur est léger et pratique à utiliser. Ce tube télescopique en 2 parties est facilement ajustable à la hauteur qui vous convient.
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