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  • Performance maximale
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PowerLifeAspirateur avec sac

FC8457/91

1 récompense

Performance maximale
Le nouveau PowerLife de Philips nettoie parfaitement grâce à la brosse TriActive conçue pour aspirer efficacement la poussière.
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Consommation d'énergie réduite

Performance maximale

  • Brosse TriActive

Performance en Classe A sur les sols durs

Performance en Classe A sur les sols durs

Ce produit permet un nettoyage exceptionnel des sols durs. Toute la poussière est éliminée !

Compartiment à poussière de 3 l et sac S-bag pour des performances prolongées

Compartiment à poussière de 3 l et sac S-bag pour des performances prolongées

Le compartiment à poussière de 3 l permet d'optimiser les capacités du sac S-bag Classique, pour des performances prolongées.

Un nettoyage confortable grâce au tube en aluminium léger

Un nettoyage confortable grâce au tube en aluminium léger

Ce tube en aluminium pour aspirateur est léger et pratique à utiliser. Ce tube télescopique en 2 parties est facilement ajustable à la hauteur qui vous convient.

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