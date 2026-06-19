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Eingestellt

Performer ActiveStaubsauger mit Beutel

FC8526/09

Volle Leistung
Der neue Philips Performer Active bietet eine umfassende Reinigungsleistung dank der AirflowMax-Technologie und der einzigartigen TriActive+-Düse, die speziell für eine effiziente Staubentfernung entwickelt wurde.
Alle Vorteile anzeigen

Weniger Energieverbrauch

Volle Leistung

  • AirflowMax-Technologie

  • TriActive+-Düse

  • Tier

Revolutionäre AirflowMax-Technologie für extreme Saugleistung

Revolutionäre AirflowMax-Technologie für extreme Saugleistung

Die AirflowMax-Technologie maximiert den Luftstrom, sodass sich der Staubbeutel gleichmäßig entfalten kann – damit Sie eine hohe Saugleistung erhalten, auch wenn sich der Beutel füllt!

Neue 3-in-1-TriActive+-Düse nimmt groben und feinen Staub auf

Neue 3-in-1-TriActive+-Düse nimmt groben und feinen Staub auf

Die TriActive+-Düse führt drei Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang aus: 1) Der Teppich wird mit der speziell entworfenen Unterseite schonend aufgeraut, um tiefliegenden Staub aufzunehmen. 2) Große Teile werden über eine größere Öffnung an der Vorderseite aufgenommen. 3) Staub und Schmutz werden längsseits von Möbeln und Wänden mit ihren zwei Seitenbürsten aufgekehrt.

Leistung der Klasse A auf Hartböden

Leistung der Klasse A auf Hartböden

Dieses Produkt erreicht die höchste Klasse bei der Reinigungsleistung auf Hartböden: 100 % Staub werden aufgenommen!

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