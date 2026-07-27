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Arrêté
FC8526/09
Technologie AirflowMax
Brosse TriActive+
Animal
La technologie AirflowMax maximise le flux d'air, ce qui permet au sac de se déplier uniformément, afin d'obtenir une performance élevée, même lorsque le sac se remplit !
La brosse TriActive+ réalise 3 actions de nettoyage à la fois : 1) Elle écarte les fibres du tapis avec sa semelle spécialement conçue pour aspirer la poussière en profondeur. 2) Elle aspire les grosses particules grâce à sa grande ouverture à l'avant. 3) Elle balaie la poussière et les saletés le long des meubles et des murs avec ses deux brosses latérales.
Ce produit permet un nettoyage exceptionnel des sols durs. Toute la poussière est éliminée !
Notation globale