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Eingestellt

Performer ActiveStaubsauger mit Beutel

FC8652/01

4.1
| (7) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.
Hervorragende Saugkraft für ein besseres Reinigungsergebnis.*
Der neue Philips Performer Active bietet durch Airflow Plus und den leistungsstarken 2.000-W-Motor eine gründliche Reinigung.
Alle Vorteile anzeigen

Mit AirflowMax-Technologie und 4 l Staubaufnahmekapazität

Hervorragende Saugkraft für ein besseres Reinigungsergebnis.*

  • 2.000 W

  • AirflowMax Technologie

  • Filter EPA 10

Revolutionäre AirflowMax-Technologie für extreme Saugleistung

Revolutionäre AirflowMax-Technologie für extreme Saugleistung

AirflowMax-Technologie maximiert den Luftstrom, sodass sich der Staubbeutel einheitlich entfalten kann, damit Sie die höchste Saugleistung erhalten, auch wenn sich der Beutel füllt!

Der 2.000-Watt-Motor erzeugt eine maximale Saugkraft von 400 Watt an der Bodendüse

Der 2.000-Watt-Motor erzeugt eine maximale Saugkraft von 400 Watt an der Bodendüse

Der 2.000-Watt-Motor erzeugt eine maximale Saugkraft von 400 Watt an der Bodendüse für ausgezeichnete Reinigungsergebnisse.

4 l Staubaufnahmekapazität für längeres Reinigen

4 l Staubaufnahmekapazität für längeres Reinigen

Die speziell entworfene 4 l Staubkammer ermöglicht eine optimale und vollständige Nutzung des Staubbeutels.

Technische Daten

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4.1

von 5

7

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

05/12/2013

España

España

Un gran motor para esta aspiradora

Me encanta porque es de las aspiradoras que no deja nada en el suelo, en la alfombra....lo aspira todo y tiene una gran potencia.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Aspirador con bolsa Performer Active FC8652/01 verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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03/12/2013

España

España

genial

Me va perfecta, sin ningun tipo de problema ni pega. Muy potente

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Aspirador con bolsa Performer Active FC8652/01 verfasst

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22/11/2013

Deutschland

Deutschland

Starker Sauger

Im Rahmen eines Produkttests konnte ich diesen Staubsauger ausprobieren und kann hier meine Meinung dazu sagen. Das zusammenbauen war easy, einfach alles zusammengesteckt und schon kann es los gehen. Der Staubsauger ist sehr wendig, er hat zwei großer Räder und ein kleines vorne, das Gerät kommt sehr gut um die Ecken. Die Teleskopstange ist verstellbar, sodass man die ideale Länge für sich einstellen kann. Im Lieferumfang ist eine kleine Polsterbürste und eine Fugendüse enthalten. Blöd nur, dass sich diese Zubehörteile nicht am Staubsauger befestigen lassen, so ist das verlegen vorprogrammiert... Leider lädt sich sowohl die Plastikoberfläche als auch die Bürsten elektrostatisch auf und ziehen jedes Staubkörnchen und Haare an, sodass der Staubsauger selbst hinterher eine kurze Reinigung mit einem feuchten Putzlappen braucht. Das wichtigste für mich bei diesem Test war die "Saugleistung", das Gerät ist wirklich sehr kraftvoll, es hat einen starken 2000-Watt-Motor = es wird eine maximale Saugkraft von 425 Watt erzeugt. Ein 4 l Staubkammer maximiert den Luftstrom, sodass sich der Staubbeutel entfalten kann und die Saugkraft nicht nachlässt. In dieser Hinsicht hat mich der Staubsauger bisher nicht enttäuscht. Die sehr starke Saugleistung sehe ich durchaus positiv, auch wenn sich die Staubsaugerbürste zu fest am Teppich festsaugt. Dafür kann man die Saugleistung auch etwas niedriger einstellen. Die Lautstärke des Gerätes ist okay, je stärker die Leistung eingestellt wird umso lautet wird das Gerät. Aber okay, nicht zu laut. Fazit: Der Preis ist etwas hoch, trotzdem kann ich diesen Staubsauger durchaus empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Performer Active FC8652/01 Staubsauger mit Beutel verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Ergebnisse im Vergleich zu Philips PowerLife, intern getestet im August 2013