Im Rahmen eines Produkttests konnte ich diesen Staubsauger ausprobieren und kann hier meine Meinung dazu sagen. Das zusammenbauen war easy, einfach alles zusammengesteckt und schon kann es los gehen. Der Staubsauger ist sehr wendig, er hat zwei großer Räder und ein kleines vorne, das Gerät kommt sehr gut um die Ecken. Die Teleskopstange ist verstellbar, sodass man die ideale Länge für sich einstellen kann. Im Lieferumfang ist eine kleine Polsterbürste und eine Fugendüse enthalten. Blöd nur, dass sich diese Zubehörteile nicht am Staubsauger befestigen lassen, so ist das verlegen vorprogrammiert... Leider lädt sich sowohl die Plastikoberfläche als auch die Bürsten elektrostatisch auf und ziehen jedes Staubkörnchen und Haare an, sodass der Staubsauger selbst hinterher eine kurze Reinigung mit einem feuchten Putzlappen braucht. Das wichtigste für mich bei diesem Test war die "Saugleistung", das Gerät ist wirklich sehr kraftvoll, es hat einen starken 2000-Watt-Motor = es wird eine maximale Saugkraft von 425 Watt erzeugt. Ein 4 l Staubkammer maximiert den Luftstrom, sodass sich der Staubbeutel entfalten kann und die Saugkraft nicht nachlässt. In dieser Hinsicht hat mich der Staubsauger bisher nicht enttäuscht. Die sehr starke Saugleistung sehe ich durchaus positiv, auch wenn sich die Staubsaugerbürste zu fest am Teppich festsaugt. Dafür kann man die Saugleistung auch etwas niedriger einstellen. Die Lautstärke des Gerätes ist okay, je stärker die Leistung eingestellt wird umso lautet wird das Gerät. Aber okay, nicht zu laut. Fazit: Der Preis ist etwas hoch, trotzdem kann ich diesen Staubsauger durchaus empfehlen.