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Arrêté

Performer ActiveAspirateur avec sac

FC8652/01

4.1
| (7) Avis | 86% recommandent ce produit
Puissance d'aspiration maximale pour de meilleurs résultats*
Le nouveau Philips Performer Active nettoie encore mieux grâce à la technologie Airflow Plus et au puissant moteur de 2 000 W.
Voir tous les avantages

Avec technologie AirFlow Max et capacité de 4 l de poussière

Puissance d'aspiration maximale pour de meilleurs résultats*

  • 2 000 W

  • Technologie AirflowMax

  • Filtre HEPA 10

Technologie révolutionnaire Airflow Max pour une aspiration extrême

Technologie révolutionnaire Airflow Max pour une aspiration extrême

La technologie Airflow Max maximise le flux d'air, ce qui permet au sac de se déplier uniformément, afin d'obtenir une puissance d'aspiration optimale, même lorsque le sac se remplit !

Moteur de 2 000 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 400 W

Moteur de 2 000 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 400 W

Moteur de 2 000 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 400 W permettant un excellent nettoyage.

Capacité poussière de 4 l pour une utilisation prolongée

Capacité poussière de 4 l pour une utilisation prolongée

Le compartiment à poussière de 4 l est spécialement conçu pour optimiser les capacités de votre sac à poussière. Vous pouvez ainsi aspirer plus longtemps.

Spécificités Techniques

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4.1

sur 6

7

Avis

86%

recommandent ce produit

2
1

05/12/2013

España

España

Un gran motor para esta aspiradora

Me encanta porque es de las aspiradoras que no deja nada en el suelo, en la alfombra....lo aspira todo y tiene una gran potencia.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Aspirador con bolsa Performer Active FC8652/01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Aspirador con bolsa Performer Active FC8652/01

03/12/2013

España

España

genial

Me va perfecta, sin ningun tipo de problema ni pega. Muy potente

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Aspirador con bolsa Performer Active FC8652/01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Aspirador con bolsa Performer Active FC8652/01

22/11/2013

Deutschland

Deutschland

Starker Sauger

Im Rahmen eines Produkttests konnte ich diesen Staubsauger ausprobieren und kann hier meine Meinung dazu sagen. Das zusammenbauen war easy, einfach alles zusammengesteckt und schon kann es los gehen. Der Staubsauger ist sehr wendig, er hat zwei großer Räder und ein kleines vorne, das Gerät kommt sehr gut um die Ecken. Die Teleskopstange ist verstellbar, sodass man die ideale Länge für sich einstellen kann. Im Lieferumfang ist eine kleine Polsterbürste und eine Fugendüse enthalten. Blöd nur, dass sich diese Zubehörteile nicht am Staubsauger befestigen lassen, so ist das verlegen vorprogrammiert... Leider lädt sich sowohl die Plastikoberfläche als auch die Bürsten elektrostatisch auf und ziehen jedes Staubkörnchen und Haare an, sodass der Staubsauger selbst hinterher eine kurze Reinigung mit einem feuchten Putzlappen braucht. Das wichtigste für mich bei diesem Test war die "Saugleistung", das Gerät ist wirklich sehr kraftvoll, es hat einen starken 2000-Watt-Motor = es wird eine maximale Saugkraft von 425 Watt erzeugt. Ein 4 l Staubkammer maximiert den Luftstrom, sodass sich der Staubbeutel entfalten kann und die Saugkraft nicht nachlässt. In dieser Hinsicht hat mich der Staubsauger bisher nicht enttäuscht. Die sehr starke Saugleistung sehe ich durchaus positiv, auch wenn sich die Staubsaugerbürste zu fest am Teppich festsaugt. Dafür kann man die Saugleistung auch etwas niedriger einstellen. Die Lautstärke des Gerätes ist okay, je stärker die Leistung eingestellt wird umso lautet wird das Gerät. Aber okay, nicht zu laut. Fazit: Der Preis ist etwas hoch, trotzdem kann ich diesen Staubsauger durchaus empfehlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Performer Active FC8652/01 Staubsauger mit Beutel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Performer Active FC8652/01 Staubsauger mit Beutel

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  1. Résultats comparés à ceux du PowerLife Philips ; tests réalisés en interne en août 2013