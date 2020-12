TriActive-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion

Die TriActive-Düse reinigt Ihre Böden dreifach in nur einem Durchgang: 1) Eine größere Öffnung an der Düsenspitze ermöglicht das Einsaugen großer Schmutzpartikel. 2) Der optimierte Luftstrom durch die Düse bietet maximale Reinigungseffizienz. 3) Zwei Seitenbürsten nehmen den Schmutz und Staub auch nah an Möbelstücken und Wänden auf.