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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX6800/44
HX680B
Erhältlich in
Integrierter Drucksensor
1 Putzprogramm
BrushSync Funktion
Stecken Sie den W2 Optimal White Bürstenkopf auf, um oberflächliche Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erhalten. Mit seinen dicht platzierten, zentralen Borsten zur Entfernung von Verfärbungen macht dieser Bürstenkopf Ihre Zähne klinisch erwiesen in nur einer Woche weißer.
Eine sichere Zahnreinigung: Unsere Schalltechnologie ist geeignet für den Gebrauch mit Zahnspangen, Füllungen, Kronen und Veneer und hilft dabei, Karies zu vermeiden und die Gesundheit Ihres Zahnfleisches zu verbessern.
Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.
4.3
von 5
932
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Stezel
22/06/2024
Suisse
Verifizierter Käufer
Alles was man braucht
Nachdem unsere alte Philips Schallzahnbürste nach etlichen Jahren den Geist aufgegeben hat, musste eine Neue her. Da wir nicht so viel Geld ausgeben wollten (und wir sowieso noch Reinigungsstation und Transportbehälter von der Alten haben), entschieden wir uns für dieses Modell. Erfüllt seinen Zweck völlig und die Druckerkennung ist auch eine praktische Funktion. Akkulaufzeit ist ebenfalls gut, man kann sie viele Tage verwenden, bevor sie wieder geladen werden muss (habe die Tage nicht gezählt). Die bereits gekauften Bürstenköpfe und eben auch die vorhandene Reinigungs- und Ladestation können wir weiter verwenden. Super Konzept von Philips, das Elektro- und Platiskschrott möglichst gering hält. Danke! Kann ich auf jeden Fall weiter empfehlen!
Vorteile
Preis der Bürste, Reinigungsleistung, Akkulaufzeit
Nachteile
Preis der Bürstenköpfe relativ hoch
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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" FRIDA"
27/05/2024
Suisse
Verifizierter Käufer
Zahnbürste Oral B
ich benutz seit Jahren immer dieselbe , bin sehr zufrieden
Vorteile
für den Preis eine sehr gute Zahnbürste
Diese Bewertung wurde für ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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Toldo Passuggo
28/04/2024
Suisse
Sanft und wirkungsvoll
Nach 4Mt. kein Zahnstein mehr ... sauberes Mundgefühl
Vorteile
Sanft
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Removes up to 7x more plaque vs. a manual toothbrush