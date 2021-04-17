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Eingestellt
Für unreine Haut
Für die tägliche Anwendung
Alle 3 Monate austauschen
Einfaches Austauschen
Effektive und sanfte Reinigung für unreine Haut. Die Reinigungsbürste entfernt abgestorbene Hautzellen und Fett besser als eine Reinigung von Hand und ist dabei besonders sanft zu Ihrer empfindlichen Haut. Die Enden der langen, dünnen Borsten wurden zweimal poliert, wodurch weniger Reibung entsteht und eine sanftere Reinigungswirkung erzielt wird. Ein besonders sanfter Weg zu sauberer und gesunder Haut. Zusammen mit Dermatologen entwickelt.
Führende Dermatologen waren in der Entwicklungsphase der Bürste für unreine Haut beteiligt, um sicherzustellen, dass die Bürste hygienisch und sicher verwendet werden kann, um unreine Haut zu reinigen.
Durch die Reinigung mit VisaPure können Sie mehr Make-up-Rückstände und abgestorbene Hautzellen entfernen. Dank des gründlichen Reinigungseffekts werden Hautpflegeprodukte wie Cremes, Seren und Essenzen besser von der Haut aufgenommen.
4.6
von 5
94
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
Grazyna M
17/04/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Bürste
Schnelle Lieferung und gute Preis Sehr sanfte Gesicht Bürste
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Chérie
03/09/2019
Deutschland
Verifizierter Käufer
Perfekt für empfindliche Haut
Sehr sanfte Reinigungsbürste für trockene, empfindliche Haut.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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anonym2
16/11/2017
Deutschland
Top Reinigung für das Gesicht
Sehr gut Hand zu haben. Das Gesicht fühlt sich richtig gereinigt danach.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure SC5990/10 Reinigungsbürste für normale Haut verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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