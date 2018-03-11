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Eingestellt
4.4
von 5
9
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Geliebter
11/03/2018
Deutschland
Top
Mein Baby liebt den Löffel. Er isst mit keinem anderen mehr. Hat bisher keinerlei Verfärbungen.
Diese Bewertung wurde für SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten verfasst
Diese Bewertung wurde für SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten verfasst
Krümmel1
11/03/2018
Deutschland
Verifizierter Käufer
Top
Mein Baby liebt den Löffel. Er isst mit keinem anderen mehr. Hat bisher keinerlei Verfärbungen.
Diese Bewertung wurde für SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten verfasst
Diese Bewertung wurde für SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten verfasst
Tktk
26/11/2017
Suomi
Paras lusikka vauvalle
Taloudessa useita eri merkkisiä ja tyyppisiä lusikoita, silti syötän vain näillä. Hyvä tuntuma, riittävän pitkä. Lusikkaosa ei ole liian syvä, vauva saa suullansa otettua kaiken ruoan lusikasta. Lisäksi sopivan kapea suuosa. Varren muotoilun ansiosta helppo kaapia ruokaa syvästäkin purkista. Paras käyttämäni lusikka. Juuri tilasin kaksi lisää. :)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+ verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Weiche Spitze für USA ausgeschlossen