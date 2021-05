Comment stimuler la lactation ?

Un régime sain et équilibré est important pour votre santé, mais pas seulement ! C’est aussi un élément essentiel si vous vous demandez comment produire plus de lait maternel. Essayez de consommer 300 à 500 calories de plus par jour en période d’allaitement qu’avant votre grossesse. Faites le plein de légumes variés, de fruits et de céréales complètes pour booster votre production de lait maternel et rester en forme. Buvez aussi beaucoup d’eau pour éviter la déshydratation, ce qui pourrait rendre la lactation plus difficile pour votre corps.