Oui, l’épilateur Philips Lumea peut être utilisé tout au long de l’année, même durant l’été. Il convient de prendre des précautions avant et après le bronzage, ou bain de soleil. Le contact normal avec les rayons du soleil ne constitue pas un problème lors d’un séjour à l’air libre.

Bronzage avant épilation avec le Philips Lumea:



* Après le bain de soleil, attendez au moins 48 heures avant d’utiliser le Philips Lumea.

* N’utilisez pas le Philips Lumea sur un coup de soleil, ni immédiatement après sa guérison.

* N’oubliez pas qu’un bronzage fonce la peau.

* Reportez-vous toujours au tableau relatif aux types de peaux et de poils recommandés et optez pour une intensité lumineuse plus faible le cas échéant afin d’éviter des réactions cutanées et des effets secondaires.



Bronzage après épilation avec le Philips Lumea:

* Votre peau est un peu plus sensible après votre séance d’épilation.

*Attendez au moins 24 heures ou jusqu’à ce que toute rougeur ait complètement disparu avant d’exposer les zones traitées au soleil.

* Si vous allez au soleil, recouvrez d’un vêtement les zones traitées pendant les 48 heures suivant la séance, ou utilisez une crème solaire (LSF 50+).