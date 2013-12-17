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Arrêté
196V3LAB5/00
Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes
Cet écran fin et élégant offre un plaisir d'utilisation incomparable. Des fonctions essentielles comme SmartContrast garantissent des images réalistes et éclatantes, tandis que les haut-parleurs stéréo optimisent l'expérience multimédia. Un choix qui s'impose !
V-line
18,5" / 47 cm
Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.
4.3
sur 6
14
Avis
86%
recommandent ce produit
jumanpar
17/12/2013
España
Perfecta relación calidad/precio
Un monitor de batalla con la calidad que caracteriza a los productos philips. Impresionante la calidad y nitidez de la imagen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Oui, je recommande ce produit
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frankie57
08/09/2013
Italia
un eccellente prodotto
Cercavo un monitor con ingresso dvi oltre a vga l'ho trovato in philips monitor lcd , mi ritengo veramente soddisfatto di questo prodotto spendendo poco ,grazie.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 196V3LAB5 Monitor LCD con retroilluminazione LED
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 196V3LAB5 Monitor LCD con retroilluminazione LED
Lang806
21/07/2013
Nederland
Een goede led monitor
Deze monitor vol doet prima aan de wensen die ik heb
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight