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Arrêté

7800 seriesTéléviseur Android ultra-plat 4K UHD LED

49PUS7803/12

4

| (137) Avis | 83% recommandent ce produit

Téléviseur Android 4K UHD ultra-plat LED

Un élégant design et des matériaux authentiques. Découvrez la spectaculaire résolution 4K du téléviseur ultra-fin Philips 7800. Regardez votre émission préférée en streaming avec une meilleure qualité d'image grâce au moteur de traitement de l'image P5.

Voir tous les avantages
TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

avec Ambilight 3 côtés

Téléviseur Android 4K UHD ultra-plat LED

  • Téléviseur Ambilight 123 cm (49")

  • PPI de 1 700

  • HDR Plus

  • Moteur P5 Perfect Picture Engine

Micro Dimming Pro pour un contraste incroyable

Micro Dimming Pro pour un contraste incroyable

La fonction Micro Dimming Pro optimise le contraste affiché par votre téléviseur en fonction de la luminosité ambiante. Grâce à un capteur de luminosité et à un logiciel spécial, l'image est analysée au niveau de 6 400 zones différentes, afin de vous offrir un contraste et une qualité d'image incroyables, pour une expérience visuelle réaliste, de jour comme de nuit.

Traitement du son puissant pour un son d'une parfaite clarté

Un coup de vent, le bruit d'une feuille qui touche le sol, un crissement de pneus sur la route... autant de petits détails qui donnent vie aux images et que le traitement du son de Philips restitue avec une parfaite clarté. La bande-son correspond exactement à ce que le réalisateur avait imaginé, grâce à un mixage de qualité studio prenant en charge le contenu audio d'origine, et l'améliorant si nécessaire. Des basses profondes, des dialogues clairs, et une incroyable précision.

Découvrez la puissance du Quad Core et d'Android

Découvrez la puissance du Quad Core et d'Android

Associé à la puissance d'Android, le processeur Philips Quad Core vous offre une expérience de jeu incroyable. Et avec Android installé sur votre téléviseur, la navigation, le lancement d'applications et la lecture de vidéos sont ultra-rapides, très intuitifs et très ludiques.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

137

Avis

83%

recommandent ce produit

08/01/2019

France

France

Acheteur vérifié

Très bon produit, l'ambilight est très appréciable

Je recommande de ce produit Philips est une. On est marqué avec l'avantage d'avoir un vrai son ciné,même pour une TV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 7800 series 65PUS7803 Téléviseur Android ultra-plat 4K UHD LED

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 7800 series 65PUS7803 Téléviseur Android ultra-plat 4K UHD LED

08/01/2019

France

France

Très bon produit, l'ambilight est très appréciable

Je recommande de ce produit Philips est une. On est marqué avec l'avantage d'avoir un vrai son ciné,même pour une TV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 7800 series 65PUS7803 Téléviseur Android ultra-plat 4K UHD LED

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 7800 series 65PUS7803 Téléviseur Android ultra-plat 4K UHD LED

28/01/2021

Deutschland

Deutschland

Super TV durch Ambilight

Der Fernseher ist in Größe, Bild und Ton sehr gut. Zusammen mit einer Bose-Anlage kommt man sich vor wie im Kino.

Avantages

Bildqualität und angenehmes Ambilight

Contre

keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 7800 series 55PUS7803 Ultraflacher 4K UHD LED Android TV

Date d'utilisation 2020-01-28

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 7800 series 55PUS7803 Ultraflacher 4K UHD LED Android TV

Date d'utilisation 2020-01-28

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Mentions légales

  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.

  3. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  4. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  5. L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.

  7. Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.

  8. Veuillez noter qu'il est possible que vos applications Amazon ne soient pas disponibles dans votre pays. (Actuellement, les applications Amazon fonctionnent uniquement au Royaume-Uni, en Allemagne et en Autriche.)

  9. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.

  10. L'assistant Google intégré sera disponible avec une mise à jour logicielle prévue sur les téléviseurs Android de 2018.

  11. L'offre de jeux sur le cloud dépend des fournisseurs de jeux.

  12. Le fonctionnement dépend des applications ChromeCast et des smartphones. Pour plus de détails, consultez les pages des produits ChromeCast.

  13. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.