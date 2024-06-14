Termes recherchés

    Téléviseur 4K Ambilight
      Energy Label Europe E here
      Pour en savoir plus, téléchargez here (PDF 75.0KB)

      LED Téléviseur 4K Ambilight

      50PUS8009/12

      Évaluation globale / 5
      Avis

      Téléviseur 4K Ambilight

      L'immersion est totale avec ce téléviseur Ambilight riche en fonctionnalités ! L'image est superbe, le son Dolby Atmos est réaliste et les jeux sont fluides. Quels que soient les contenus que vous regardez ou les jeux auxquels vous jouez, l'Ambilight fait monter l'émotion, pour des soirées télé incroyables.

      Voir tous les avantages

      Disponible à partir:

      LED Téléviseur 4K Ambilight

      Afficher tous les Ambilight

      LED

      Téléviseur 4K Ambilight

      Téléviseur 4K Ambilight

      Un téléviseur Ambilight à un prix étudié

      • Téléviseur AMBILIGHT 126 cm (50")
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Plateforme intelligente avec système d'exploitation Titan
      • Son Dolby Atmos
      L'immersion dans les contenus que vous aimez. Téléviseur Ambilight.

      L'immersion dans les contenus que vous aimez. Téléviseur Ambilight.

      Les téléviseurs Ambilight sont équipés de LED intégrées placées derrière l'écran qui réagissent à l'image affichée pour vous plonger au cœur d'un halo de lumière colorée. Tout est transformé : votre téléviseur semble plus grand et l'immersion dans vos sports, films, musiques et jeux préférés est totale.

      Une image pleine de vie, lumineuse et ultra-nette.

      Une image pleine de vie, lumineuse et ultra-nette.

      Appréciez tout ce que vous regardez avec ce téléviseur Ambilight LED 4K (UHD). Le moteur Philips Pixel Precise Ultra HD optimise la qualité de l'image pour offrir des images ultra-nettes, des couleurs riches et des mouvements fluides. Vous bénéficierez toujours d'une expérience visuelle optimale.

      Un jeu d’enfant. Système d’exploitation TITAN.

      Un jeu d’enfant. Système d’exploitation TITAN.

      Trouvez rapidement et facilement ce que vous aimez grâce à notre plateforme Smart TV avec système d’exploitation TITAN. Vous pouvez continuer à regarder votre série en cours directement depuis la page d’accueil. Si vous avez envie de nouveautés, parcourez les catégories – action ou drame par exemple – pour consulter les suggestions des principaux services de streaming, toutes réunies au même endroit.

      Dolby Atmos pour un son digne du cinéma.

      Dolby Atmos pour un son digne du cinéma.

      Dolby Atmos vous offre une immersion complète en plaçant des effets sonores autour et au-dessus de vous. En passant des vaisseaux spatiaux qui volent au-dessus de votre tête aux pas silencieux qui se faufilent derrière vous, vous aurez l'impression de vous retrouver au cœur de l'action.

      Paré pour le gaming. VRR et faible latence sur n'importe quelle console

      Paré pour le gaming. VRR et faible latence sur n'importe quelle console

      Profitez pleinement de votre console avec la technologie HDMI VRR, pour un gameplay rapide et des graphismes fluides. Le paramètre de faible latence s'active automatiquement lorsque vous allumez votre console. Le mode jeu d'Ambilight vous fait vivre des sensations fortes.

      Connexion en toute simplicité aux réseaux domotiques.

      Connexion en toute simplicité aux réseaux domotiques.

      Son entière compatibilité avec Matter et Control4 vous permet d'intégrer facilement ce téléviseur 4K Ambilight à votre réseau domotique existant.

      Télécommande contenant du plastique recyclé. Emballage responsable.

      Ce téléviseur Ambilight est épuré et discret. Vous pouvez utiliser l'Ambilight comme éclairage d'ambiance instantané lorsque l'écran est éteint. La télécommande comporte du plastique recyclé, notre emballage contient du carton recyclé certifié FSC et les inserts sont imprimés sur du papier recyclé.

      Téléviseur fin au design épuré et élégant.

      Téléviseur fin au design épuré et élégant.

      Compatible avec Matter et Control4.

      Compatible avec Matter et Control4.

      Spécificités Techniques

      • Ambilight

        Fonctions Ambilight
        • S'adapte à la couleur du mur
        • Éclairage tamisé
        • Musique Ambilight
        • AmbiSleep
        • Réveil avec lever de soleil
        • Animation FTI Ambilight
        Version Ambilight
        3 côtés

      • Image/affichage

        Diagonale de l'écran (pouces)
        50  pouces
        Diagonale de l'écran (cm)
        126  cm
        Écran
        LED 4K Ultra HD
        Résolution d'écran
        3 840 x 2 160
        Processeur d'images
        Pixel Precise Ultra HD

      • Résolution d'entrée de l'écran

        Résolution - fréquence de rafraîchissement
        • 640 x 480 - 60 Hz
        • 576p-50 Hz
        • 720p - 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
        • 2560 x 1440 - 60 Hz
        • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/réception/transmission

        TV numérique
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Guide des programmes de télévision*
        Guide électronique de programmes 8 j.
        Indication de l'intensité du signal
        Oui
        Télétexte
        Hypertexte 1 000 pages
        Compatible HEVC
        Oui

      • Smart TV

        Applications Smart TV*
        • Netflix
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Canal TITAN
        • Appli NFT*
        • Appli télécommande STB
        Système d'exploitation
        Système d’exploitation TITAN
        Taille de la mémoire (flash)*
        8 Go

      • Fonctions de Smart TV

        Interaction utilisateur
        Mode miroir
        Télévision interactive
        HbbTV
        Assistant vocal*
        Amazon Alexa intégré
        Expérience Smart Home
        • Compatible avec Amazon Alexa
        • Fonctionne avec l'Assistant Google
        • IMPORTANT
        • Amazon Alexa intégré

      • Applications multimédias

        Formats de lecture de vidéos
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formats de lecture de musique
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Prise en charge des formats de sous-titres
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formats de lecture de photos
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Niveau sonore

        Puissance de sortie (RMS)
        20 W
        Configuration des haut-parleurs
        2 haut-parleurs à gamme étendue 10 W
        Codec
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Amélioration du son
        • Amélioration des basses Dolby
        • Dialogues clairs
        • Son I. A.
        • EQ IA
        • Ajusteur de volume Dolby
        • Mode nuit
        • Personnalisation du son

      • Connectivité

        Nombre de connexions HDMI
        3
        Fonctionnalités HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel (ARC)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Intercommunication de la télécommande
        • Contrôle audio du système
        • Mise en veille du système
        • Lecture 1 pression
        Nombre de ports USB
        2
        Connexion sans fil
        Wi-Fi 802.11 n, 2 x 2, bande simple
        HDCP 2.3
        Oui sur tous les connecteurs HDMI
        HDMI ARC
        Oui, sur HDMI1
        Fonctionnalités HDMI 2.1
        • eARC sur HDMI 1
        • eARC/VRR/ALLM pris en charge
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips
        • Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur

      • Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

        Jeux
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Compatible HDR10+

      • Carte énergie UE

        Numéros d'enregistrement EPREL
        1960010
        Classe énergétique pour SDR
        E
        Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR
        45 kWh/1 000 h  kWh/1 000 h
        Classe énergétique pour HDR
        G
        Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR
        78 kWh/1 000 h  kWh/1 000 h
        Consommation du téléviseur éteint
        N/A
        Mode veille en réseau
        2,0  W
        Technologie de dalle utilisée
        LED LCD

      • Alimentation

        Puissance électrique
        220-240 V CA, 50/60 Hz
        Consommation en veille
        moins de 0,5 W
        Fonctions d'économie d'énergie
        • Minuterie de mise hors tension automatique
        • Image Muet (pour la radio)
        • Mode Eco
        • Capteur de luminosité

      • Accessoires

        Accessoires fournis
        • Télécommande
        • 2 piles AAA
        • Support de table
        • Cordon d'alimentation
        • Guide d'utilisation rapide
        • Brochure légale et de sécurité

      • Design

        Couleurs du téléviseur
        Cadre noir mat
        Design du pied
        Pieds noirs

      • Dimensions

        Distance entre 2 pieds
        810  millimètre
        Compatible avec un montage mural
        200 x 100 mm
        Téléviseur sans pied (l x H x P)
        1 111 x 649 x 88 mm
        Téléviseur avec pied (l x H x P)
        1 111 x 674 x 255 mm
        Carton (l x H x P)
        1 240 x 785 x 150 mm
        Poids du téléviseur sans pied
        8,2 kg
        Poids du téléviseur avec pied
        8,4 kg
        Poids, emballage compris
        10,0 kg

      • Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
      • Le téléviseur prend en charge la réception TNT pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs TNT peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
      • La disponibilité des applications Smart TV proposées varie selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv
      • L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp
      • Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
      • Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
      • Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
      • Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
      • La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon les pays. Veuillez vous reporter au produit contenu dans la boîte.
      • L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.
      • Le service de l'application HBO Max sera disponible d'ici août 2024.
      • Matter / Control4 : cette fonctionnalité sera disponible en 2024 via une mise à jour logicielle.
