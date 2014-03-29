Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
AS170/12
Diffusez votre musique et chargez votre téléphone Android
Profitez d'un son exceptionnel tout en chargeant votre téléphone Android sur la station d'accueil AS170. Compatible avec tous les périphériques Bluetooth pour une diffusion simple et rapide de votre musique. Vous pouvez même lui demander de vous réveiller au son de la radio.
Bluetooth®
pour Android
FM
6 W
La nouvelle station Philips FlexiDock améliorée est dotée d'un connecteur micro-USB, idéal pour tout téléphone Android. Avec ses bords arrondis, le mécanisme de connexion est parfaitement adapté aux téléphones Android. Il offre une adaptabilité optimale. Faites simplement glisser le connecteur vers la gauche ou la droite, ou faites-le pivoter de manière à ce qu'il corresponde à l'emplacement et à l'orientation du port micro-USB de votre téléphone. Unique en son genre, cette flexibilité extrême répond aux besoins des téléphones Android de différentes marques, quelles que soient la position et l'orientation du connecteur micro-USB.
Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.
Téléchargeable sur Google Play, le widget Philips Bluetooth Audio Connect vous permet de connecter et d'appairer facilement votre appareil mobile à n'importe quel appareil audio Bluetooth Philips. Tapez sur l'icône du widget pour ajouter, appairer et connecter automatiquement votre appareil à l'appareil audio Bluetooth Philips. Une fois l'appareil appairé, vous pouvez renommer et modifier les icônes. Ce widget vous permet d'utiliser plusieurs appareils audio Philips, afin de basculer facilement entre différents appareils Bluetooth. Tapez simplement sur l'appareil audio Philips de votre choix pour lancer le streaming.
2.0
sur 6
2
Avis
gabiarias1234
29/03/2014
España
no actualiza la hora ni manual. ni automaticamente
Tiene buen sonido. Conecta fácil a bluetooth. Tiene 2 alarmas
Cet avis a été rédigé pour AS170 altavoz base inalámbrico
Cet avis a été rédigé pour AS170 altavoz base inalámbrico
josecamartin
31/12/2013
España
BUEN SONIDO - MAL DESPERTADOR
El altavoz como tal cumple muy bien con su función pero no está a la altura como despertador. Tras probarlo, presenta varios inconvenientes. Las funciones básicas como despertador no son cómodas, el diseño limita mucho esas funciones. Considero que se podría haber enfocado más el producto a sus funciones. Se puede decir que no ha sido un acierto la compra.
Cet avis a été rédigé pour AS170 altavoz base inalámbrico
Cet avis a été rédigé pour AS170 altavoz base inalámbrico