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Bodygroom series 3000Tondeuse corps étanche

BG2024/15

4.1
| (742) Avis | 84% recommandent ce produit
Taille de près, tout en douceur
La Serie 3000 a été conçue pour tailler tous types de poils tout en respectant la peau. Vous pouvez raser vos poils avec le système de confort, ou les tailler à l'aide du sabot de 3 mm inclus.
Voir tous les avantages
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde1

Rasage sur tout le corps

Taille de près, tout en douceur

  • Système de confort

  • 1 sabot clipsable, 3 mm

  • 50 min d'autonomie pour 8 h de charge

Taillez et rasez toutes les parties de votre corps

Taillez et rasez toutes les parties de votre corps

Pour une utilisation sûre et confortable sur les aisselles, le torse et l'abdomen, le dos et les épaules, le pubis et les jambes. Le système de confort élimine et taille les poils de différentes longueurs, sans nécessiter différents accessoires ou de contact entre la peau et les bords coupants de la tondeuse. Les tondeuses bidirectionnelles coupent les poils plus longs qui sont éliminés par la grille pour un résultat plus net.

Bords arrondis et grille hypoallergénique pour le confort de la peau

Bords arrondis et grille hypoallergénique pour le confort de la peau

Le système de confort est équipé d'une grille hypoallergénique et de bords arrondis pour protéger votre peau pendant le rasage.

Inclut un sabot 3 mm pour un rasage de près

Inclut un sabot 3 mm pour un rasage de près

1 sabot inclus pour une coupe naturelle à 3 mm. Fixez le sabot à la tondeuse pour tailler les poils à la hauteur fixe de 3 mm. Vous pouvez utiliser la tondeuse sans le sabot pour couper les poils plus près de la peau. Nous vous recommandons de tailler préalablement les poils épais avec le sabot.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

742

Avis

84%

recommandent ce produit

14/02/2021

Suisse

Suisse

Excellent produit

Quelle satisfaction de produit, magnifique,bravo Philips. Je m'explique, j'ai pendant des années utilisé des tondeuses pour le corps Philips avec un superbe résultat toujours , mais voila tout ce termine et j ai commencé un véritable chemin de croix , car en changeant de marque je me suis aussi rendu compte que les autres marques n étais pas aussi au point que Philips sur la qualité de ses protections, surtout celle pour les parties les plus délicates, avec ce produit-ci retour a la normalité avec un rasage parfait et sans soucis, merci Philips.

Avantages

rapport qualité prix imbattable

Contre

...je cherche encore

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Bodygroom series 3000 BG3015/15 Tondeuse corps et aine étanche

Oui, je recommande ce produit

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19/11/2024

France

France

Super produit, je recommande.

Je recommande vivement ce produit ! Pratique, efficace et doux, il a su répondre à mes attentes depuis que je l'utilise depuis 2 ans à ce jour.

Oui, je recommande ce produit

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24/07/2022

France

France

Acheteur vérifié

Très bon produit, efficace, simple d'utilisation

Très bon produit, facile d'utilisation, efficace, rapide.

Avantages

Efficacité, rapidité

Contre

RAS

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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  1. Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques. 