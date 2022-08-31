Termes recherchés

    Un rasage en douceur pour une peau lisse

      Lady Shaver Series 6000 Rasoir sans fil, utilisable sur peau sèche ou humide

      BRL146/00

      Un rasage en douceur pour une peau lisse

      Profitez d'un rasage en douceur sur tout votre corps. Pratique et facile à utiliser, le rasoir féminin Philips série 6000 est adapté aux zones sensibles et offre une peau lisse sans effort tout en prenant soin de votre peau délicate.

      Lady Shaver Series 6000 Rasoir sans fil, utilisable sur peau sèche ou humide

      Lady Shaver Series 6000
      Lady Shaver Series 6000

      Rasoir sans fil, utilisable sur peau sèche ou humide

      Un rasage en douceur pour une peau lisse

      Rasoir à grille flottante
      Recharge en 10 heures
      +7 accessoires
      Un rasage tout en douceur

      Un rasage tout en douceur

      Le rasoir féminin Philips série 6000 est conçu pour un toucher doux et confortable sur la peau des différentes zones du corps*. 80 % de nos consommatrices confirment l’absence de brûlures et de rougeurs**. Obtenez une peau parfaitement lisse, tout en la respectant.

      Bords arrondies pour un rasage respectueux de la peau

      Bords arrondies pour un rasage respectueux de la peau

      Les bords arrondies à l’avant et à l’arrière de la grille de rasage permettent au rasoir de glisser en douceur sur votre peau. 78 % des femmes affirment que les bords arrondis de la tondeuse permettent d’éviter les griffures***

      Grille unique flottante pour un rasage uniforme

      Grille unique flottante pour un rasage uniforme

      La grille flottante épouse naturellement les courbes et contours de votre corps, afin de maintenir un contact continu avec votre peau pour un rasage uniforme

      100 % étanche, pour une utilisation dans le bain ou sous la douche

      100 % étanche, pour une utilisation dans le bain ou sous la douche

      Doux et agréable sous la douche ou dans le bain, avec une poignée antidérapante pour une utilisation parfaite sur peau sèche ou humide.

      Jusqu’à 40 min d’autonomie sans fil

      Jusqu’à 40 min d’autonomie sans fil

      Grâce à sa batterie rechargeable, le rasoir féminin Philips série 6000 offre jusqu'à 40 minutes d'utilisation sans fil

      Poignée ergonomique pour une maîtrise parfaite

      Poignée ergonomique pour une maîtrise parfaite

      La poignée ergonomique en forme de S est facile à manier, pour une maîtrise parfaite et un meilleur accès aux différentes zones du corps. Elle permet des mouvements précis et naturels sur tout le corps

      Câble de charge USB-A inclus, adaptateur non inclus

      Câble de charge USB-A inclus, adaptateur non inclus

      Chez Philips, nous favorisons la durabilité à tous les niveaux de la création de produits. Notre objectif est de réduire le gaspillage et de minimiser le nombre d’adaptateurs USB que nous mettons sur le marché. Si vous avez besoin d’un adaptateur, contactez-nous via le Service Consommateurs à l’adresse : www.philips.com/support

      Embout tenseur inclus

      Embout tenseur inclus

      L’embout tenseur tend la peau pendant le rasage pour une expérience plus douce.

      Comprend une tête de tondeuse et un sabot pour le maillot

      Comprend une tête de tondeuse et un sabot pour le maillot

      Une tête de tondeuse et un sabot de stylisation du maillot pratiques sont fournis pour tailler et styliser les zones délicates.

      Gant exfoliant permettant de prévenir l'apparition de poils incarnés

      Gant exfoliant permettant de prévenir l'apparition de poils incarnés

      L’utilisation du gant exfoliant permet d’éviter l’apparition de poils incarnés entre deux rasages

      Trousse de rangement

      Trousse de rangement

      Housse incluse pour faciliter le rangement

      Spécificités Techniques

      • Accessoires

        Trousse
        Pochette de rangement
        Brossette de nettoyage
        Oui
        Tête de tondeuse bikini
        Oui
        Sabot de coupe pour bikini
        Oui
        Sabot de coupe
        Oui
        Embout pour glisse optimale
        Oui
        Embout tenseur
        Oui
        Gant exfoliant
        Oui

      • Alimentation

        Charge
        • Rechargeable
        • Temps de charge de 10 h
        Type de batterie
        NiMH
        Autonomie
        jusqu'à 40 min

      • Spécificités techniques

        Tension
        5 V / 7,5 W
        Matériau de la grille
        Nickel
        Nombre de grilles de rasage
        1
        Câble USB-A
        Oui
        Réglages de vitesse
        1

      • Facile d'utilisation

        À sec ou avec de la mousse
        Oui
        Manche
        Ergonomique
        Sans fil
        Oui
        Rechargeable
        Oui
        Charge
        Charge USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)

      • Performances

        Tête de rasage
        Rasoir à grille flottante
        Éléments de soin de la peau
        Bords arrondis

      • 74 %, HUT Allemagne n=49, 2021
      • *HUT Allemagne n=49, 2021
      • **par rapport à leur rasoir féminin actuel, HUT Allemagne n=49, 2021
