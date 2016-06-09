En recevant le produit je découvre un joli packaging au design sympathique ! Je déplore juste une première description uniquement en anglais même si on découvre les traductions sur les côtés. J'ouvre la boîte et découvre à proprement parlé le rasoir. Ce dernier est agréable en main et le démontage/montage des différents accessoires est intuitif. Je n'ai aucun mal à deviner à quoi correspond chaque partie sans regarder le mode d'emploi. Un bon point ! Je me mets quand même en quête de la notice et précautions d'utilisation. Tout est correctement expliqué notamment grâce à des dessins clairs comme les bonnes orientations des différentes têtes pour un rasage optimal. Je comprends facilement l'utilisation mais surtout les conseils de nettoyage et entretien afin de ne rien abîmer et de profiter de mon appareil longtemps. Comme indiqué dans la notice je mets en charge l'appareil afin que celui-ci soit bien rechargé pour le premier test. Un fois le voyant devenu fixe, au bout de 50 minutes environ, je file sous la douche afin de le tester en mode "wet". Le rasoir ne fait pas trop de bruit. En tout cas bien moins que mon épilateur. Il faut veiller à faire des passages assez lentement pour que la zone soit bien rasée. Le rasage est facile et agréable. Je ne note aucune griffure, il glisse tout seul. De plus je n'ai pas besoin de me contorsionner car la tête pivote et je peux passer derrière les jambes à l'aveugle sans me tordre ! J'en profite également pour tester le "capot" qui permet de tendre la peau. Je ne le trouve pas très pratique notamment dans les courbures du mollet car la tête du rasoir est moins mobile. Premier essai concluant. Mes jambes sont douces sans zones de rougeurs ou coupures comme cela peut être le cas avec un rasoir manuel classique. Cependant le rasage se fera de moins "près". Je constate à la repousse moins de poils incarnés et de petits boutons sous peau. La pousse est plus rapide mais plus harmonieuse. Trois jours après, je renouvelle l'opération en mode "dry". Je trouve le rasage à sec plus simple et plus efficace. On peut passer l'appareil un peu plus rapidement. Au final je préfère cette utilisation qui s'avère encore plus simple ! La tête de tondeuse à bikini est également très pratique. Elle permet de raser de petites zones difficiles d'accès de façon efficace. Le peigne est aussi très appréciable pour tailler la zone du maillot à une longueur de 3 mm. Je préfère son utilisation en mode dry contrairement à la tête de rasage classique. Le nettoyage se fait rapidement. Les parties se démontent aisément et le fait qu’on puisse les passer sous l'eau rend la tâche plus commode. La brossette de nettoyage est cependant un peu souple. Il faut également prendre garde aux grilles qui ne doivent pas être nettoyées à la brosse sous peine de les endommager. Toujours penser à ajouter une goutte d'huile spéciale sur la tondeuse et les grilles afin de les garder longtemps. Dommage qu'une petite fiole ne soit pas fournie. Point appréciable : le capot de protection avec verrouillage ! Il permet de protéger la tondeuse dans sa pochette. Cette dernière est également appréciée pour regrouper tout le nécessaire. Au final je suis ravie de mon rasoir électrique. Terminées les coupures et irritations. Le rasage est plus respectueux de notre peau grâce aux dents perlées et les barres de sécurité. Un chargement rapide très pratique pour une utilisation simple et un résultat efficace. La repousse est plus rapide que lors d'une épilation mais celle-ci se fera sans poils incarnés ce qui me fait préférer ce mode de rasage. Seule l'épilation semi définitive pourra me faire lâcher mon SatinShave Prestige qui reste le meilleur rapport qualité/prix pour moi à l'heure actuelle.