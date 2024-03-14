ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Philips Saeco Pastilles dégraissantes

Arrêté

Assistance

Philips SaecoPastilles dégraissantes

CA6704/99

Philips Saeco Pastilles dégraissantes

Arrêté

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Tips for use and maintenance Philips Espresso machine descaler

  • PDF file, 735.1 kB
  • 14 March 2024

List of ingredients according to detergent regulation 648_2004.

  • PDF file, 142 kB
  • 14 March 2024

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider