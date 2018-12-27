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Arrêté
Cordon de 3 m
L'orifice de remplissage extralarge permet d'ajouter de l'eau en toute simplicité. Vous pouvez désormais remplir le réservoir en quelques secondes, sans risque d'éclaboussures.
Avec le cordon ultralong de 3 mètres de l'EasyCare, vous atteignez facilement les bords de la planche à repasser, et même plus !
Grâce à l'indicateur parfaitement lisible de votre fer Philips, vous pouvez vérifier le niveau d'eau disponible en un clin d'œil.
Récompenses
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Kalavrita09
27/12/2018
Ελλάδα
Τέλειο σίδερο!
Έχει μοντέρνα σχεδίαση, είναι αθάνατο (το έχω πάνω από 10 χρόνια) και δεν είχα ποτέ το παραμικρό πρόβλημα παρόλη τη χρήση του (εξυπηρετεί τετραμελή οικογένεια με μικρά παιδιά). Πολύ αξιόπιστο. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 3300 series GC3388/02 Ατμοσίδερο
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