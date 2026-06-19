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Arrêté

Azur EliteFer vapeur avec technologie OptimalTEMP

GC5033/80

1 récompense

Le plus intelligent et puissant de nos fers vapeur
Un fer puissant et intelligent, pour des résultats impeccables plus rapidement. Repassez les vêtements, du jean à la soie, sans risquer de les brûler, grâce à la technologie OptimalTEMP. Le mode vapeur avancé DynamiQ libère la quantité de vapeur idéale quand vous en avez besoin.*
Voir tous les avantages

Aucun risque de brûlure, libération intelligente de vapeur

Le plus intelligent et puissant de nos fers vapeur

  • 3 000 W

  • Débit de vapeur continu 65 g/min

  • Effet pressing 250 g

  • Semelle SteamGlide Advanced

Technologie OptimalTEMP : aucun risque de brûlure, aucun réglage nécessaire

Technologie OptimalTEMP : aucun risque de brûlure, aucun réglage nécessaire

Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez repasser tous les textiles, du jean à la soie et du lin au cachemire en toute sécurité, dans n'importe quel ordre, sans devoir attendre que le fer soit à la bonne température et sans trier les vêtements. Les fers vapeur Philips avec technologie OptimalTEMP rendent le repassage plus facile et plus rapide. Cette technologie a été testée par des experts indépendants spécialistes du textile.

Modes vapeur pratiques : DynamiQ, MAX, ECO et OFF

Modes vapeur pratiques : DynamiQ, MAX, ECO et OFF

Vous avez le choix entre différents modes vapeur. Le mode DynamiQ libère automatiquement la quantité idéale de vapeur lorsque vous en avez besoin, le mode MAX élimine les faux plis tenaces avec une puissante vapeur continue, le mode ECO produit une vapeur régulière minimale permettant d'économiser jusqu'à 20 % d'énergie, et le mode OFF désactive la production de vapeur.

Mode DynamiQ : libération de vapeur intelligente, pour des résultats parfaits

Mode DynamiQ : libération de vapeur intelligente, pour des résultats parfaits

Grâce au détecteur DynamiQ, le plus avancé des détecteurs de mouvement équipant des fers vapeur, le fer sait exactement quand il est immobile et quand vous le déplacez. Le mode vapeur DynamiQ libère automatiquement la quantité idéale de vapeur au moment où vous en avez besoin pendant le repassage, pour plus de rapidité. La production de vapeur démarre dès que vous déplacez votre fer, et s'arrête lorsqu'il est immobile, pour un repassage sans effort ultra-pratique.

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