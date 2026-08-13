Payez plus tard avec Klarna
D'offres exclusives pour les membres Philips.
Livraison gratuite des CHF40
Retour gratuit sous 30 jours
Tondeuses à cheveux
Toutes les séries
Hairclipper series 9000 Tondeuse à cheveux lavable
Arrêté
Assistance
HC9420/15
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Déclaration de conformité britannique - English (US)
Manuel d’utilisation
Tout (12)
Que signifient les icônes de batterie sur mon appareil ?
Puis-je utiliser ma tondeuse Philips pour tailler les poils de mon corps ?
Puis-je utiliser ma tondeuse Philips branchée sur le secteur ?
Pourquoi y a-t-il de la graisse blanche à l'intérieur de ma tondeuse multistyle/tondeuse à barbe/tondeuse à cheveux Philips ?
Comment nettoyer ma tondeuse Philips ?
Hairclipper 7000/9000Sabot cheveux réglable 1 à 7 mm
Hairclipper Lame
Hair clipper series 7000& 9000Sabot cheveux réglable 7 à 24 mm
Hairclipper series 7000 & 9000Sabot cheveux réglable 24 à 42 mm
Beardtrimmer series 9000Adaptateur secteur HQ8505
Hairclipper series 5000& 7000Coffret
ShaversBrosse nettoyante
Ma nouvelle tondeuse à barbe ou mon nouveau rasoir Philips ne s'allume pas.
Ma tondeuse Philips ne se charge pas
La batterie de ma tondeuse Philips se décharge rapidement
Ma tondeuse Philips émet un bruit inhabituel
La coupe de ma tondeuse Philips est inégale
Ma tondeuse Philips ne fonctionne pas
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider