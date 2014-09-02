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  • Rasage de très près
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Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique

HQ6645/16

1.5
| (2) Avis
Rasage de très près
Le rasoir HQ6645 a été conçu pour offrir un rasage de près, en douceur et à petit prix. Son système Reflex Action combiné à la technologie Super Lift&Cut assure confort et précision.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Rasage de très près

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.

Système Reflex Action

Système Reflex Action

S'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage agréable, tout en douceur.

Têtes flottantes individuelles

Têtes flottantes individuelles

Les lames effilées de votre rasoir Philips sont au plus près de votre peau, pour un rasage exceptionnel.

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1.5

sur 6

2

Avis

5
4
3

02/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

i have found this shaver to be very disappointing

I have used Phillips shavers a lot over the years with few problems this one however . I'm very dissatisfied with it cut and. Has poor shavecomfort

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

03/02/2025

Italia

Italia

dovete scrivere per prima cosa la sigla delle testine che monta !!!!!!

Avantages

leggero

Contre

non taglia

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 