ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Rasage de près, même dans le cou
  • Rasage de près, même dans le cou
  • Rasage de près, même dans le cou
  • Rasage de près, même dans le cou
  • Rasage de près, même dans le cou
  • Rasage de près, même dans le cou
  • Rasage de près, même dans le cou
  • Rasage de près, même dans le cou

Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique à sec

HQ6970/33

4
| (70) Avis | 80% recommandent ce produit
Rasage de près, même dans le cou
Rasoir électrique Philips HQ6970 efficace et abordable. Le système Reflex Action combiné à la technologie Super Lift&Cut offrent un rasage de très près confortable.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Lames CloseCut

Rasage de près, même dans le cou

  • Têtes CloseCut, Flex & Float

  • 30 min d'autonomie pour 8 h de charge

Technologie Super Lift&Cut

Technologie Super Lift&Cut

Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.

Têtes de remplacement

Pour des performances optimales, remplacez les têtes de rasage de votre rasoir Philips tous les deux ans (référence : HQ55).

Système Reflex Action

Système Reflex Action

Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

70

Avis

80%

recommandent ce produit

26/11/2021

France

France

Ce produit est excellent !

Malgré son "grand âge " (2014) , fonctionne toujours très bien et bien mieux qu'un autre , beaucoup plus récent, mais d'une autre marque .... Aucune pièce de changée et n'apparait pas encore en fin de vie !

Avantages

Tous

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ6970/33 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ6970/33 Rasoir électrique à sec

16/07/2012

France

France

Très Bon rapport qualité prix

Très bonne qualité esthétique, bonne autonomie et très Bon rapport qualité prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ6970/16 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ6970/16 Rasoir électrique à sec

19/10/2011

France

France

PRODUIT DE HAUTE QUALITE ET TRES GRANDE AUTONOMIE

Produit de très bonne qualité, facile à utiliser, nettoyage rapide, avec une autonomie importante, de l'ordre de 10jours.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ6970/33 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ6970/33 Rasoir électrique à sec

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 