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Arrêté
Lift & Cut
1 tête
Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.
Le rasoir Philips est doté de têtes ultra-fines équipées de fentes pour raser les poils longs et de trous pour raser les poils les plus courts.
4.6
sur 6
18
Avis
94%
recommandent ce produit
mt62
05/04/2013
Deutschland
Rasierapparat ist wieder wie neu.
Der Austausch der Scherköpfe war nach meheren Jahren überfällig, nun ist die Haut nach der Rasur wieder schön glatt und die Rasur geht schneller als zuvor..
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HQ6/50 Scherköpfe
Oui, je recommande ce produit
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19/07/2011
Deutschland
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HQ6/40 Scherköpfe
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kissi
23/04/2011
Deutschland
mein erster onlinekauf
bin mit Philips-Rasierer sehr zufrieden,benutze schon mehr als 40 jahre diesen Typ darum auch den Ersatz-Scherkopf.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HQ6/40 Scherköpfe
Oui, je recommande ce produit
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