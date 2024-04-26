Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
Les trois anneaux des têtes de rasoir offrent 50 % de surface de rasage en plus, pour un rasage de près, rapide et efficace. *Comparés aux têtes de rasoir rotatives classiques.
Ce rasoir électrique est doté de têtes ultra-fines avec des fentes pour le rasage des poils longs et des trous pour le rasage des poils les plus courts.
Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.
3.8
sur 6
13
Avis
83%
recommandent ce produit
Gepersonaliseerde
26/04/2024
België
Uitstekend
Na 15 jaar dienst laad de batterij op en na één scheerbeurt is het alweer leeg, geweldig vanaf vandaag een nieuwe 5000 serie als deze het ook zo lang gaat volhouden (5887/10) ik zou wel graag oplaadstation er bij hebben, ik weet niet of het kan worden aangekocht hier in U.A.
Cet avis a été rédigé pour Speed-XL HQ8100 Elektrisch scheerapparaat
Cet avis a été rédigé pour Speed-XL HQ8100 Elektrisch scheerapparaat
Lukyanos
24/11/2017
Italia
Solamente un piccolo difetto
Il cavo di collegamento elettrico a spirale, forse troppo corto, non consente un utilizzo ottimale del rasoio che, per contro, non conosce limiti.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Speed-XL HQ8100 Rasoio elettrico
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Speed-XL HQ8100 Rasoio elettrico
Jughead
13/12/2016
United Kingdom
Totally satisfied owner/user
Have owned /used one for 15 years and it runs/works/shaves like new but the battery is getting tired - so looking "hopefully" an identical item as replacement. It shgavand easilyes great/smooth/clean
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Speed-XL HQ8100 Electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Speed-XL HQ8100 Electric shaver
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.